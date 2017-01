La reacciÃ³n de Prat-Gay tras los cambios en el Gobierno

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 18 Enero 2017 18:10 Visto: 26 Twitter Nacionales La reacción de Prat-Gay tras los cambios en el Gobierno El ex ministro de Hacienda se refirió a la modificación en la dirección del Banco Nación El presidente de la Nación, Mauricio Macri, dispuso otro cambio en el equipo económico. Carlos Melconian dejó la Presidencia del Banco Nación y fue reemplazado por Javier González Fraga. Según pudo constatar Infobae, Mario Quintana fue el encargado de comunicarle a Melconian que debía dejar su lugar luego de prolongadas diferencias de criterio que llevaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a sugerirle al Presidente el cambio. Los verdaderos motivos de la salida de Melconian El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, mostró un gran entusiasmo luego de que se confirmara la decisión. "Es una excelente noticia la designación de Javier González Fraga en el Banco Nación. ¡Adelante Cambiemos! ¡Éxitos!", tuiteó. Excelente noticia la designación de Javier González Fraga en Banco Nación!! Adelante #Cambiemos! Éxitos!! — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) 18 de enero de 2017 En el entorno del ex funcionario explicaron que el mensaje está vinculado al cariño personal que le tiene a González Fraga con quien mantiene una antigua relación. De hecho, el nuevo funcionario fue profesor universitario de Prat-Gay. No obstante, los conocedores de los pasillos de Gobierno saben que la relación entre Prat-Gay y Melconian nunca fue la ideal. Y el vínculo terminó de volar por los aires a finales del año pasado, cuando el funcionario recientemente eyectado puso límites a los pedidos de ayuda financiera que había realizado el gobierno nacional. Fuente: Infobae

