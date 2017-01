Copacci en la colonia del Hogar Escuela

La Gobernadora Lucía Corpacci visitó, este martes, el recuperado predio de deporte del Hogar Escuela, donde funciona el Programa de “Colonia de Verano” que lleva adelante la Secretaría de Deporte y Recreación. Más de 3 mil chicos disfrutan de este programa en las diferentes piletas de toda la Provincia, con la coordinación y el cuidado de profesionales especializados. Hoy la mandataria entregó trajes de baño a los pequeños nadadores del Hogar.



La Colonia de Verano está destinada a los niños y niñas de los sectores más vulnerables, y en Capital están integradas a la tarea 6 piletas, que son las del Hogar Escuela, Club Sarmiento, Club Tesorieri, Complejo de la Policía, Camping Municipal y Polideportivo Autonomía de Catamarca, en el barrio Santa Marta. Hay también más de una decena de piletas habilitadas en los diferentes municipios del interior, ya que oportunamente el Gobierno y las comunas firmaron un convenio mediante el cual el municipio otorga el espacio físico de la pileta y la Secretaria de Deporte pone a disposición los profesionales que brindan clases de natación, actividades recreativas, un refrigerio y la disponibilidad de transporte en el caso de la Capital (se traslada a los chicos desde cada barrio hasta las piletas). En la visita, Lucía estuvo acompañada por el, secretario de Deporte, Maximiliano Brumec; el director del Hogar Escuela, Jorge Morales; el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso y la coordinadora del programa, Nora Santillán.



“Es importante para nosotros, para los profes y para los chicos en especial, recibir la visita de la Gobernadora, porque le podemos mostrar cómo estamos trabajando, quiénes son los chicos que participan y los papás.



Este es un programa que promueve la inclusión de muchos niños y niñas que no tenían acceso a una pileta. Acá les enseñamos natación, se recrean y los invitamos a conocer otros deportes que por ahí no conocen o no tuvieron la oportunidad de practicar” señaló el secretario de Deporte luego de la visita Lucía.