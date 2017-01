Incendio en un edificio de Flores: una mujer resultÃ³ con el 40% del cuerpo quemado

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 18 Enero 2017 11:30 Visto: 27 Twitter Nacionales Incendio en un edificio de Flores: una mujer resultó con el 40% del cuerpo quemado El fuego se desató en el piso 13 de una torre ubicada en Rivadavia y San Pedrito. En total, 14 personas fueron atendidas, confirmó el titular del SAME Un impresionante incendio se desató esta mañana en un edificio del barrio porteño de Flores. El fuego se originó hacia las 8:45 en el piso 13 de la construcción, que se encuentra ubicada sobre un supermercado en la esquina de la avenida Rivadavia y San Pedrito. Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que por el hecho una mujer de unos 50 años tuvo que ser atendida por quemaduras en el 40% de su cuerpo. Además, otra vecina sufrió una crisis de nervios, mientras que un efectivo de la Policía Federal presentó un cuadro de neumonía por inhalación. El funcionario agregó que en total 14 personas fueron atendidas (todas fuera de peligro) y que el fuego ya está controlado. Varias dotaciones de Bomberos asistieron y un equipo de Desastre del SAME. Todos los vecinos de la torre fueron evacuados. "Cuando llegamos había llamas muy altas", contó Crescenti en diálogo con el canal Crónica. Por el operativo, el tránsito fue cortado totalmente. Fuente: Infobae

