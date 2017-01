A dos años del caso Nisman, Arroyo Salgado afirmó que pedirá "rectificar la fecha de la muerte"

Este miércoles se cumplen dos años de la muerte de Alberto Nisman. Sin embargo, ahora la jueza federal y ex esposa del fiscal asegura que al hombre que investigaba la causa AMIA "lo mataron el 17 de enero", un día antes de lo que se estableció en un primer momento. Esta mañana -en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre-, Arroyo Salgado consideró que "esta muerte tuvo un mensaje, que era qué le puede pasar a jueces y fiscales que investiguen al poder de turno". En una entrevista previa, la juez federal había arremetido con dureza contra el gobierno de Cristina Kirchner, al cual calificó como "un grupo de tareas de la dictadura" porque "trató de obstruir su denuncia (contra la ex Presidente) y lo atacaron (a Nisman) para desprestigiar su trabajo". A continuación, un repaso de sus declaraciones más destacadas durante la entrevista en el programa Los Leuco. 1 – "El gobierno de Cristina Kirchner tuvo un comportamiento más parecido al de una dictadura que al de un gobierno democrático por la cantidad de ataques a la persona y al trabajo de Alberto Nisman. Desde su denuncia a su muerte, actuaron como un verdadero grupo de tareas". 2- "Algunos ex funcionarios cuestionaron su sexualidad y muchos colegas (jueces) hicieron un papelón. El grupo de tareas se integró por funcionarios, con miembros del Poder Legislativo y Judicial". 3 – "Nisman murió por su trabajo, es lo que dictaminó la Corte Suprema. Y fue un paso muy importante que la Cámara de Casación Penal haya abierto la investigación de la denuncia que presentó contra la ex presidenta. Eso revindica el trabajo que hacía ante nuestras hijas". 4 – "En la investigación de su muerte todavía no se ha pronunciado la Justicia si el hecho fue un suicidio o un homicidio. Nosotros tenemos probado científicamente que esto fue un homicidio, no tenemos dudas, está científicamente probado en el expediente, fue un magnicidio". 5 – "La muerte de Alberto Nisman fue el sábado 17 de enero, a la noche, conozco los hábitos y costumbres. Él era una persona sumamente prolija y tenía su pijama perfectamente doblado. Nisman no llegó a acostarse y, cuando esté acreditado, vamos a pedir que se rectifique la fecha de su muerte, en el acta de defunción y en La Tablada". 6 – "Está probado en el expediente la participación de Diego Lagomarsino, ya que él mismo reconoce haber llevado el arma. No bien haya un pronunciamiento de la Justicia a la calificación del hecho vamos a peticionar y motorizar distintas hipótesis y sospechas, sobre quién era Diego Lagomarsino, para quién trabajaba y a quién respondía en tal caso. Lagomarsino está mintiendo en una cantidad de cuestiones". 7 – "Las computadoras y teléfonos de Nisman fueron intervenidos luego de su muerte y Lagomarsino pudo tener algo que ver en eso". 8 – "No vivimos con actitud rencorosa ni vengativa, pero queremos que esto sirva a futuro, que no vuelva a ocurrir. Si esto pasa con la muerte de un fiscal ¿qué le pasa todos los días a la gente de a pie, que no tiene conocimiento en la materia?". Fuente: Infobae