Un empleado pÃºblico se comprÃ³ un auto de lujo, se burlÃ³ de los que pagan impuestos y lo echaron

Ariel Gustavo Camacho, ahora ex funcionario de Misiones, protagonizó un indignante video en el que se burló de los contribuyentes de la provincia al exhibir su flamante auto de alta gama. En las imágenes, el empleado público -con ironía- le agradeció a "los que pagan impuestos" por ayudarlo a comprar el vehículo de lujo. "Quería compartir con todos este regalo de la naturaleza y a ustedes que pagaron los impuestos. He cumplido con mi sueño. Espectacular, gracias a todos los que pagaron sus impuestos", dijo Camacho mientras se filmaba en el interior del auto. El hombre formaba parte del sector de la Multilateral de Políticas Sociales de Vicegobernación y se grabó a bordo de un Volkswagen Golf GTI 2.0, un vehículo valuado en más de 750 mil pesos. El video se filtró y rápidamente se hizo viral en Misiones, lo que hizo que miles de usuarios repudiaran la actitud del empleado público. Luego de que se conociera el video, el Camacho fue despedido "por conducta ofensiva y denigrante al pueblo de la provincia". El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó a través de su cuenta de twitter que tomó la decisión de separar de su trabajo al funcionario. Herrera admitió también toda la responsabilidad del caso. "Asumo la responsabilidad de tomar este asunto dando la cara y sin importar los costos políticos", dijo el vicegobernador. Inmediatamente después informó sobre la destitución de Camacho de su cargo. "No me importan las consideraciones sobre si fue una broma o lo que quieran hacer parecer. Se realizará la denuncia correspondiente", agregó Herrera, según publicó el diario Misiones Cuatro. En un intento por despegarse del hecho, el vicegobernador expresó que el auto comprado por Camacho -supuestamente con los impuestos de los contribuyentes misioneros- "no pertenece a la Vicegobernación ni a un funcionario público". El descargo de Camacho En un audio de WhatsApp que se filtró y publicado por el mismo diario misionero, Camacho aseguró que alguien de su entorno lo "acostó". Dijo que el auto era prestado y que sólo le jugaba una broma a sus amigos de San Pedro con los que tiene un grupo en esa red social. "Me acostaron, me pegaron el escrache mal, que gente de m… que tenemos allá (San Pedro). Tengo un grupo de WhatsApp de 11 vagos de San Pedro y ahí dentro está el que me acostó", expresó Camacho. "Ayer jodiendo andaba en un auto de prestado, nos mandamos de todo en el grupo, video, joda, yo no tengo ese auto ni empedo. Uno de los vagos me mando al muere. Subieron el video al Facebook, hicieron copias, viralizaron y ahora todo el mundo me escrachó. Dentro de mi grupo me acostaron, que porquería, una bronca, no sabes cómo estoy", agregó. Fuente: Infobae