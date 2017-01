Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 20:15 Visto: 223 Twitter S alud Una directora del San Juan Bautista asegura que no faltan insumos La directora Asistente del Hospital San Juan Bautista, Silvia López, ante denuncias realizadas a través de distintos medios de comunicación, pidió no alamar a la población de que exista un faltante de insumos en el nosocomio y aseguró que el centro de salud está en condiciones de hacer frente a las situaciones que se presentan. Lopéz no negó que haya demoras con algunas entregas de insumos y que el stock del hospital sea limitado “pero todo lo vamos resolviendo de acuerdo a la demanda” y agregó que desde hace cinco años cuentan con el mismo presupuesto. “La consecuencia más directa de esta situación fue que por el aumento de los precios de los medicamentos cada vez podemos comprar menos. A partir de esta situación el stock fue limitándose”, explicó la Dra. López. Asimismo subrayó que de esta realidad están al tanto las autoridades del Ministerio de Salud: “Tenemos comunicación permanente con las autoridades del Ministerio y en caso del faltante de algún medicamento vamos resolviéndolo en forma conjunta o el ministerio nos provee o pedimos a otras instituciones”, enfatizó. La funcionaria subrayó que en varias ocasiones desde el Hospital San Juan solucionan problemas de otros hospitales o postas y viceversa. “Esta es una situación que pasa desde hace muchos años por un lado pero además la otra es la preocupación de las autoridades del ministerio es tratar de agilizar los trámites de los expedientes que de por si son absolutamente engorrosos y nada compatible con las necesidades de Salud. Quizás en otras dependencias el trámite administrativo puede esperar”, enfatizó. Finalmente, Silvia López dijo que el Hospital tiene una línea y un plan de trabajo para tratar de resolver las cosas. “Lo importante es no alarmar a la población. El Hospital está en condiciones de hacer frente a las situaciones que se presenten, tenemos que tener en cuenta que la gente acude al hospital a buscar soluciones y no problemas. El Hospital San Juan Bautista tiene equipamiento, calidad de los profesionales, especialidades disponible las 24 horas y no se comparan a ninguna otra institución. Las condiciones están dada para brindar lo que la gente necesita”; afirmó.

