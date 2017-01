Se encadenÃ³ en la puerta de una obra social para pedir el traslado de su hija

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 19:35 Visto: 23 Twitter Nacionales Se encadenó en la puerta de una obra social para pedir el traslado de su hija La joven de 16 años sufrió un paro cardiorespiratorio que la dejó en estado vegetativo. Hace un mes solicitaron el traslado a Buenos Aires pero no se concretó y ahora analizan llevarla a Mendoza. Un hombre se encadenó en la puerta de la obra social estatal en Bariloche para pedir la derivación de su hija a un centro de asistencia especializado. "Mi hija necesita ser trasladada urgente, desde el 12 de diciembre tenemos el pedido de derivación al Instituto Fleni y el Ipross nos tiene a las vueltas desde entonces", dijo Víctor Sobarzo al diario DeBariloche, el hombre que se encadenó en la puerta de la obra social estatal para pedir la derivación a un centro de asistencia especializado. Solana, de 16 años, sufrió un paro cardiorespiratorio y quedó en estado vegetativo hace 4 meses. En este tiempo tuvo una mejoría y quedó en estado semi consciente, internada en la sala de terapia intermedia en el hospital zonal "Ramón Carrillo". Según publicó el diario, el 12 de diciembre el médico neurólogo del hospital solicitó a Ipross la derivación de la joven al Instituto Fleni u otro similar para continuar un tratamiento especializado para su rehabilitación. Víctor Sobarzo desde ese momento reclama la derivación. "Una médica auditora del Ipross el lunes 19 de diciembre nos informó que no se autorizaba el traslado porque ellos iban a agotar las instancias de tratamiento acá". Sobarzo señaló que le informaron desde la obra social que "cuesta mucho dinero la internación allá" e insistió que el pedido de derivación emitido por el médico tratante es "porque en el hospital recibe una atención básica, no tiene estimulación ni rehabilitación neurológica". Antes de encadenarse a la puerta de Ipross, el padre de la joven, que es policía, habló con las autoridades de la obra social y hasta se presentó ante el gobernador Alberto Weretilneck para explicarle su situación, pero no encontró una solución. También presentó un recurso de amparo el mes pasado y el juez ordenó a la obra social concretar la derivación de manera urgente. El traslado de la joven debería realizarse con un avión sanitario y permanecer internada en el instituto para recibir tratamiento. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626