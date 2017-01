Obama conmutÃ³ la pena de Chelsea Manning, informante de Wikileaks

El presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, indultó este martes a Chelsea Manning, la ex soldado estadounidense que filtró fotos del Ejército a Wikileaks en 2010. Será liberada en mayo. Obama le conmutó la pena a Manning, que fue condenada a 35 años de prisión por su falta cuando era analista de ingeligencia del Ejército, intentó suicidarse dos veces en la cárcel militar de hombres en Fort Leavenworth, Kansas, donde está recluida, por ahora en aislamiento. Manning, de 28 años, nació como Bradley pero hizo la transición a mujer y eligió el nombre de Chelsea en 2013. De acuerdo a la decisión de Obama, la ex soldado deberá ser puesta en libertad el 17 de mayo de 2017 en vez de esperar a 2045, informó el sitio The New York Times. Fuente: Minuto Uno