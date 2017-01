Trump agradeciÃ³ a GM por quedarse en Estados Unidos

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 19:35 Visto: 26 Twitter Mundo Trump agradeció a GM por quedarse en Estados Unidos El presidente electo presionó a los empresarios para que cambien sus planes y en vez de irse a México invertirán "mil millones de dólares adicionales" en el país. A menos de una semana de asumir como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ya anunció satisfecho el resultado de sus primeras gestiones al presionar a la industria automotriz para que se queden en el país en vez de mudar sus plantas a México. $GM announces 7,000 U.S. jobs, additional $1B investment in U.S. manufacturing https://t.co/WbW4WiLjFo — General Motors (@GM) 17 de enero de 2017 Tal como ocurrió hace algunas semanas con Ford, desde General Motors (GM) anunciaron este martes que se crearán 7 mil puestos de trabajo en el país y se hará una inversión adicional de mil millones de dólares para 2017. Además, desde la compañía aseguraron que se traerán 450 de esos empleos desde México para una planta productora de ejes delanteros que será emplazada en Michigan, informaron desde el sitio de GM. Thank you to General Motors and Walmart for starting the big jobs push back into the U.S.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de enero de 2017 "Gracias a General Motors y a Walmart por empezar el gran esfuerzo para devolver los trabajos a los Estados Unidos", escribió Trump en su perfil de Twitter tras el anuncio de GM. "Con todos los empleos que estoy regresando a EE.UU. (incluso antes de asumir el puesto), con todas las nuevas plantas de automóviles que vuelven a nuestro país y con las masivas reducciones de costes que he negociado en las compras militares y más, creo que la gente está viendo 'lo grande'", expresó. El anuncio de GM se produjo dos semanas después de que Trump presionara al sector automotriz con aranceles aduaneros muy altos en el caso de que decidieran producir vehículos o autopartes afuera del país. Fuente: Minuto Uno

