Se acostÃ³ con su marido sin saber que ella practicaba muay thai: la brutal paliza sucediÃ³ sin que nadie la detuviera

Sin conocer las consecuencias que tendría para su físico, dio rienda suelta a la pasión y se entregó al hombre casado. Tampoco conocía un dato que le hubiera ahorrado una brutal paliza que quedó registrada en video. El hecho sucedió en Bangkok, Tailandia, y la grabación recorrió las redes sociales en pocas horas. En el video puede verse cómo una mujer -de quien luego se supo que practicaba kick boxing y era una experta en Muay Thai- le propina una golpiza frente a todo el mundo por haber tenido sexo con su marido. El escándalo quedó registrado en video que fue publicado en YouTube y en pocas horas recibió miles de reproducciones. En él puede verse cómo nadie hace nada para impedir que las patadas y los golpes de puño y bofetadas se repitieran sin cesar. Ploy Topadchum, quien captó las imágenes, indicó: "La esposa estaba muy, muy enojada y enfrentó a la amante en su propia vivienda. Había estado viendo a su marido, quien pensó que era bueno tener a alguien más". Finalmente, los testigos de la escena, tras más de un minuto deciden intervenir y poner punto final a la desigual lucha. "La peleó y la joven no hizo nada, no se resistió. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Fue muy cruel y sus amigos estaban mirando, y nadie pudo detenerla. Hizo mal en haber tomado al hombre de otra mujer, pero no hay derecho en golpearla de esa manera, a pesar de que la mayoría de las personas podrían comprender su furia", concluyó Topadchum. El muay thai es una disciplina que se practica en Tailandia y es de una brutalidad absoluta. También es conocido como el arte de las ocho extremidades. Durante la lucha pueden usarse de forma combinadas puños, codos, antebrazos, pies, rodillas, tibias. Todo vale en el muay thai.



Fuente: Infobae