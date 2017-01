Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 10:43 Visto: 22 Twitter Nacionales Silbidos y abucheos a Carlos Zannini en un restaurante de Pinamar El ex funcionario del kirchnerismo fue a comer sushi y no pas贸 inadvertido El compa帽ero de f贸rmula de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales de 2015 vivi贸 una situaci贸n desagradable el 煤ltimo fin de semana, en Pinamar. De vacaciones en la Costa, el ex secretario Legal y T茅cnico de Cristina y N茅stor Kirchner eligi贸 el restaurante Sushi Club, ubicado en un complejo hotelero frente al mar, para cenar con su familia. Su ingreso al selecto lugar no pas贸 inadvertido. Al igual que otros ex funcionarios que estuvieron en la gesti贸n p煤blica durante el kirchnerismo, Zannini sinti贸 en carne propia el malestar y el repudio de los comensales. Pero el hombre de confianza de Cristina Kirchner ni se inmut贸: se sent贸, comi贸 y se retir贸 sin responder las muestras de desagrado. Se sent贸 a comer en el sushi club Pinamar,donde trabaja mi hija, gente de mesas cercanas se levantaron y se fueron. pic.twitter.com/rLWqhoPXO3 鈥 Atokirina (@patriciadirado) 16 de enero de 2017 El encargado del restaurante confirm贸 a Infobae que una familia decidi贸 abandonar el sal贸n antes de terminar la cena. El resto de los presentes se quedaron en el lugar silbando y haciendo ruidos con sus tenedores y cuchillos. No es la primera vez que "El Chino" -as铆 lo apodan- vive un momento inc贸modo. El a帽o pasado fue v铆ctima de un escrache cuando viajaba a los Estados Unidos a visitar a su hija, que reside all铆. La situaci贸n fue tan tensa que el capit谩n de la aeronave tuvo que intervenir para calmar los 谩nimos. D铆as antes tambi茅n hab铆a pasado una experiencia dif铆cil en el estadio de Boca Juniors, club del cual es simpatizante. Fuente: Infobae

