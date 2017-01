Según la ONG Luchemos por la Vida, que realiza una publicación anual, con datos estadísticos de los últimos 24 años. En el mapa de argentina, Catamarca se ubica entre las con menos accidentes viales, aunque de manera proporcional esta ranqueada entre los 24 estados con el mayor índice de fallecidos a causa de accidentes viales. Según Luchemos por la Vida, en Catamarca murieron durante 2016, 109 personas a causa de accidentes viales, cuyos decesos se produjeron en el periodo de 30 días de ocurrido el hecho.



Así, durante el 2012 se registraron 114 personas fallecidas, en 2013 fueron 131, mientras que 2014 registró 118 casos en 2015 el saldo fue de 123, y 2016 arrojó el menor índice con 109 muertos a causa de accidentes viales, igual cifra obtuvo Capital Federal con 10 veces más el parque automotor que circulan por sus rutas y calles.



La cifra de 109, proporcionada por Luchemos por la Vida, difiere a la computada por la Policía provincial, que considera que aquellas personas cuyo deceso se produjo, no durante el accidente, pero si en el periodo de 30 días a partir del hecho , como no considerados causales del accidente, Algo que para los organismos internacionales no se corresponde , así Luchemos por la Vida aclara: " Las cifras del presente son proyección de los datos habidos hasta el presente, aplicados al nuevo lapso, e incluyendo fallecidos en el hecho o como consecuencia de él, hasta dentro de los 30 días posteriores, según el criterio internacional más generalizado.



Las cifras utilizadas son las últimas disponibles (oficiales, de origen policial o municipal, la mayoría), actualizadas. Como la gran mayoría de las cifras originales sólo computan los muertos en el momento del accidente, las mismas también han sido corregidas según índices internacionalmente aceptados, a fin de permitir una apreciación, estudio y comparación seria de la mortalidad en la accidentología vial argentina".