Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 09:51 Visto: 38 Twitter Nacionales Neuquén: una mujer mordió a un policía para evitar que le secuestre la moto Una mujer mordió a un policía durante un operativo de control vehicular en Neuquén porque no quería que le secuestraran la moto. No tenía los papeles en regla. Ocurrió en el ingreso de la ciudad neuquina de Vista Alegre Sur, donde el último fin de semana se realizó un operativo de control vial para prevenir accidentes. Allí, la mujer fue interceptada por los oficiales que le realizaron el test de alcoholemia y le requirieron la documentación de la moto. Al no tener lo papeles en regla, los agentes le informaron que debían secuestrarle la moto. Sin embargo, la mujer se negó y comenzó a discutir con los policías que participaban del control. En un momento determinado y al mejor estilo "Tyson", la mujer mordió en la mano a un policía para evitar el secuentro de su vehículo. Este fue uno de los casos más insólitos que ocurrió durante los operativos del fin de semana, según reconoció el director de la División Tránsito de la Policía, Andrés Bengolea. "En diversos lugares hicimos control de documentación y de alcoholemia. En total fueron 55 secuestros, de los cuales 30 se dieron por casos de alcoholemia positiva: 23 en Neuquén y 7 en la zona de Villa Obrera, entre Centenario y Cinco Saltos", señaló el jefe de Tránsito. Fuente: Minuto Uno

