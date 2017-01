El agua arrastrÃ³ a dos micros y los pasajeros fueron rescatados por bomberos

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 09:51 Visto: 34 Twitter Nacionales El agua arrastró a dos micros y los pasajeros fueron rescatados por bomberos Fue en la autopista Rosario-Buenos Aires. El dramático relato de una de las personas que fueron trasladadas Pasajeros de dos ómnibus fueron rescatados por bomberos voluntarios tras ser arrastrados los vehículos por la corriente de agua. Un hecho se dio en la autopista Rosario-Buenos Aires, en proximidades de la ciudad de Villa Constitución, a 53 kilómetros al sur de Rosario. El otro, cerca del límite con la provincia de Buenos Aires. En el primer caso, el micro de la Empresa Argentina, procedente de la Capital Federal, había hecho escala en la terminal de San Nicolás y continuó viaje a Rosario. Al parecer, los choferes no estaban informados de que la autovía estaba interrumpida al tránsito vehicular por anegamiento. Fuentes policiales reportaron que al llegar a la zona del arroyo Pavón, el micro fue arrastrado hacia la banquina tras ingresar agua hasta la mitad, por lo que los pasajeros debieron ubicarse en el piso superior hasta ser rescatados por los bomberos. En declaraciones radiales, uno de los pasajeros, llamado David, dijo que "por suerte entre el pasaje no había criaturas, si bien una mujer estaba embarazada, pero felizmente pudo ser retirada". "Desde las 1,20 y hasta las 3,30 fue algo horrible, no sabíamos qué iba a pasar, por suerte llegaron los bomberos de Villa Constitución, nos arrojaron una soga que atamos en los asientos, pudimos romper las ventanillas y salir, después nos atendieron los médicos de las ambulancias que estaban en la autopista", detalló. "Nuestro miedo era que se tumbe el colectivo porque lo veíamos cada vez más inclinado, el chofer estaba muy asustado y sostenía que habían habilitado el paso", agregó. Posteriormente, unos 40 pasajeros de un ómnibus del transporte interurbano Rosario-San Nicolás, que circulaban por la autopista a Buenos Aires y que estaba por ser arrastrado por las aguas, aparentemente por una mala maniobra del conductor, también debieron ser rescatados. El incidente ocurrió en horas de la tarde, en la localidad de Theolbal, a 55 kilómetros al sur de Rosario y en proximidades con el límite con Buenos Aires, cuando por causas que se tratan de establecer el colectivo quedó fuera de la calzada. Desde el mediodía, en toda la zona en que fue habilitada para el tránsito asistido, la circulación se realizaba a paso de hombre, por la gran cantidad de agua sobre la calzada. Fuente: Infobae

