El Gobierno confirmÃ³ que en febrero volverÃ¡ a aumentar la tarifa de la luz

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 09:51 Visto: 40 Twitter Nacionales El Gobierno confirmó que en febrero volverá a aumentar la tarifa de la luz El ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó además que el precio del gas se actualizará en abril El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, confirmó que las tarifas de energía eléctrica y de gas volverán a subir desde el 1° de febrero y desde el 1° de abril, respectivamente, aunque evitó adelantar en qué porcentaje lo harán. Además, reiteró que en el caso de los combustibles dependerá de "los costos que tengan las industrias", aunque estimó que "los precios internacionales no deberían moverse en los próximos meses" y resaltó que "el sector tiene previsibilidad". "En el caso de la electricidad, como lo dice la Ley de Energía eléctrica, ocurre desde el 1 de febrero. Estamos coordinando la información que el ENRE prepara respecto de la tarifa de transporte y distribución, conforme a lo que se informó en las audiencias públicas, y también, el correspondiente a la generación, que nosotros informamos a la audiencia pública. Esto se va a conocer dentro de 10 días aproximadamente", señaló en declaraciones a un canal de noticias. Aranguren informó, además, que en diciembre hubo 40% menos de cortes de luz y la duración disminuyó en un 35%" en diciembre pasado, comparado con igual mes de 2015. Según el funcionario, eso ocurrió porque "se preparó mejor el sistema; porque hubo un acuerdo con los sindicatos para atender más rápido las emergencias cuando ha habido un corte" y también porque hubo "una conducta de la gente que ha reducido su consumo, ya sea por el impacto de las tarifas más altas y por la comunicación pública". Pese a ello, no son pocas las quejas en las redes sociales por las interrupciones en el servicio. Con respecto al gas, el incremento será a partir del 1 de abril, y si bien Aranguren sostuvo que "los porcentajes son los que se ha informado en las audiencias públicas", dijo que prefiere "mantener la información para que sea precisa" hasta "coordinar" las distintas variables. Por último, el ministro se refirió al precio de los combustibles líquidos, que la semana pasada subieron el 8 por ciento promedio, y reiteró que las variaciones estarán atadas a "cómo evolucionen los costos que tengan las industrias", aunque remarcó que ahora "hay previsibilidad" en el sector. "Los precios internacionales no se deberían mover en los próximos meses. Es lo que dice el mercado. Cuando comparamos los combustibles con los de afuera, usamos las monedas de referencias. Como en nuestro país es el dólar, están más caros acá. Pero cuando uno compara los combustibles, también tiene que comparar la carga impositiva que hay, que acá es mucha", añadió. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626