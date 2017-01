Matrimonio desaparecido en CÃ³rdoba: hallan muerta a la mujer y buscan al esposo

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 09:14 Visto: 43 Twitter Nacionales Matrimonio desaparecido en Córdoba: hallan muerta a la mujer y buscan al esposo El cuerpo de Rosalía Arbo apareció en el interior del auto en el que viajaba con su marido hacia Jesús María. El vehículo estaba cerca de la localidad de Dean Funes. Aún buscan a su marido, Ramón D'Virgilio. La Policía de Córdoba halló sin vida dentro de su auto a Rosalía Arbo, la mujer de San Juan que era buscada intensamente junto a su marido desde el jueves pasado. El cadáver de la mujer, de 72 años, fue encontrado en el interior del Renault 9 gris en el que viajaba con su marido hacia Jesús María. El auto estaba en un camino de tierra a unos 60 kilómetros de ruta 16. Fuentes policiales informaron que a simple vista la mujer no tiene heridas, por lo que se abona la teoría de una descompostura e infarto. Su esposo, Ramón D' Virgilio no fue encontrado. Los investigadores creen que, ante la descompensación de su esposa, el hombre se bajó del auto y fue por ayuda, pero se perdió. Es por eso que la policía retomó la búsqueda del jubilado. La pareja se trasladaba hacia Jesús María para visitar a familiares y participar del Festival Nacional de Doma y Folklore y se comunicaron por última vez a la altura de Cruz del Eje. Del operativo de búsqueda, a cargo del fiscal Martín Bertone, participan decenas de policías, bomberos, efectivos de Defensa Civil y baqueanos; con el apoyo del helicóptero.



Quinteros aseguró que "es increíble que ese vehículo haya ingresado a ese lugar, que es totalmente inhóspito. A las camionetas les cuesta transitar esos caminos. Con el fiscal, no podemos entender cómo se han desplazado por ese lugar". Fuente: Minuto Uno

