El rÃ©gimen de Kim Jong-un a Barack Obama: "No pierda tiempo con los derechos humanos, haga sus maletas"

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 17 Enero 2017 08:30 Visto: 27 Twitter Mundo El régimen de Kim Jong-un a Barack Obama: "No pierda tiempo con los derechos humanos, haga sus maletas" El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a la hermana menor del dictador norcoreano en la lista de sancionados por violaciones a los DDHH. A través de la agencia oficial KCNA, el gobierno comunista le sugirió al presidente norteamericano que apronte la mudanza de la Casa Blanca Corea del Norte fustigó la decisión de Barack Obama de poner en la lista negra de sanciones a la hermana del líder norcoreano, Yo-Jong, y recomendó al presidente norteamericano ocuparse en otras actividades, como hacer las maletas para dejar la Casa Blanca en los próximos días. El Departamento del Tesoro de los EEUU agregó la semana pasada siete nombres -incluyendo a Yo-Jong, hermana menor de Kim- a la lista de norcoreanos sancionados por violaciones a los derechos humanos. El anuncio del departamento del Tesoro se produjo simultáneamente a la publicación por el departamento de Estado norteamericano de un informe sobre violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte, señaladas por Washington como unas de las peores del mundo. "Obama haría mejor de no perder tiempo ocupándose de los derechos humanos de los demás y dedicarse en cambio a hacer sus maletas en la Casa Blanca", dijo la agencia oficial norcoreana KCNA, en un comentario difundido el lunes de noche. Durante su mandato, Obama "creó la peor situación de derechos humanos en Estados Unidos", agrega Pyongyang. "Debería estar apenado por el sufrimiento y desgracia que causó a tantos norteamericanos y a otra gente en el resto del mundo". Dotada de armas nucleares, Corea del Norte realizó una serie de ensayos atómicos y pruebas de misiles durante el mandato de Obama. Por esa razón fue sometida a nuevas sanciones de la ONU. Washington mantiene desde hace tiempo una política de "paciencia estratégica", fundamentalmente la negativa a entablar cualquier tipo de diálogo significativo mientras Pyongyang no se comprometa de manera tangible con una desnuclearización.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626