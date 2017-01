Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 19:38 Visto: 8 Twitter Nacionales La Justicia no encuentra elementos para incriminar al jefe del espionaje argentino Nuevos documentos respaldar铆an los dichos del escribano Gustavo Arribas e impedir铆an vincularlo con el Lava-Jato brasile帽o Lo que parec铆a transformarse en el gran culebr贸n pol铆tico del verano empez贸 a perder fuerza en las 煤ltimas horas. Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue vinculado la semana pasada en una publicaci贸n del diario La Naci贸n con el esc谩ndalo de corrupci贸n en Brasil conocido como Lava-Jato. Sin embargo, fuentes del Juzgado Federal N掳 6 -a cargo de Rodolfo Canicoba Corral- aseguraron a Infobae que con la documentaci贸n aportada en la denuncia presentada por la diputada Elisa Carri贸 no hay elementos que alcancen para incriminar al jefe de la inteligencia nativa. No se trata de un funcionario cualquiera. Escribano de profesi贸n y amigo del presidente Mauricio Macri, Arribas fue muy resistido por el kirchnerismo desde su nombramiento y as铆 lo hicieron saber sus representantes cuando se trat贸 el pliego para su nombramiento en el Senado de la Naci贸n. En agosto de 2016, la C谩mara Alta confirm贸 al director general de la AFI con 44 votos positivos, 3 en contra y 19 abstenciones -la mayor铆a del ala dura ultrak-. La posibilidad de vincular a Arribas con el caso de corrupci贸n brasile帽o parece cada vez m谩s lejana. As铆 lo dej贸 en claro el juez Canicoba Corral, quien asegur贸 en declaraciones radiales que es imposible enmarcar la denuncia en un presunto caso de soborno. "Hay un dato irrefutable de la realidad que sustenta su posici贸n -aseguran en el entorno del magistrado- En 2013, cuando se realiz贸 la transferencia de dinero se帽alada en la denuncia, Arribas no era funcionario p煤blico, de hecho ni siquiera resid铆a en las argentinas". Hay otros indicios relevantes que provocan que la acusaci贸n pierda fuerza. El fin de semana, el mismo diario La Naci贸n que impuls贸 la investigaci贸n y mostr贸 varias transferencias sospechosas en una cuenta bancaria de Arribas, inform贸 que s贸lo uno de esos dep贸sitos lleg贸 realmente a manos del escribano, seg煤n surge de los registros oficiales del Credit Suisse. El dep贸sito fue realizado por Leonardo Meirelles, un operador cambiario condenado por la Justicia brasile帽a por el esc谩ndalo con la constructora Oderbrecht. Sin embargo, los 煤ltimos documentos analizados por los investigadores permitir铆an corroborar la defensa del funcionario: los USD 70.475 ser铆an parte de una operaci贸n inmobiliaria y el intermediario -meirelles- fue elegido por el comprador. "Para probar una coima se necesita adem谩s encontrar una contraprestaci贸n. Y en este caso no entendemos qu茅 gesti贸n y con qu茅 funcionarios kirchneristas se reuni贸 Arribas o a cambio de qu茅 ser铆a el pago", explic贸 la fuente consultada por Infobae. Si los acusadores no logran encontrar esa respuesta, la investigaci贸n judicial se encaminar铆a irremediablemente a su archivo. Fuente: Infobae

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626