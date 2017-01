Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 18:35 Visto: 23 Twitter Nacionales Lifschitz: "La situación es muy complicada, llevamos tres semanas de lluvia y el agua sigue bajando de Córdoba" El gobernador santafecino exhortó a los productores a examinar “como estamos usando el suelo, la tierra y el agua” El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que entre 500 y 600 personas fueron evacuados en esa provincia luego del temporal que ayer afectó a unas 70 localidades, entre ellas Arroyo Seco. "La situación en la provincia es muy complicada, llevamos tres semanas de lluvias y el agua sigue bajando desde Córdoba", sostuvo el mandatario provincial, y agregó: "Cayeron más de 300 milímetros en pocas horas y se inundó toda la zona rural" del sur provincial. Lifschitz dijo que 10 de las 70 localidades afectadas por el temporal están en estado crítico, entre la que se destaca Arroyo Seco, donde se concentra el mayor número de personas evacuadas. También, que el impacto económico de la inundación será "entre 800 y 1.000 millones de dólares" para los sectores productivos. Lifschitz sostuvo que "hay obras que se están ejecutando, y eso ha permitido que muchas localidades que fueron afectadas no tuvieran problemas serios, sobre todo en los cascos urbanos", pero llamó a "pensar el problema más integralmente, y esto implica a los gobernantes y también a los productores, para empezar a repensar cómo estamos usando el suelo, la tierra y el agua". Una de las localidades más afectadas la caída de más 300 milímetros de lluvia desde la madrugada del domingo fue Arroyo Seco, que vivió una inundación histórica. Arroyo Seco no sólo tiene el problema del agua que cae sobre el casco urbano y los alrededores, sino también de la que escurre del lado de Fighiera, cada vez que ésta se inunda, por lo que está en una situación desesperante. Además, otras localidades como Peblo Esther, Chabás, Firmat, Murphy, Elortondo, Wheelwright, Labordeboy, Miguel Torres, entre otras se vieron seriamente afectadas por el fenómeno climático, donde las precipitaciones fueron diferentes pero todas sufrieron el avance de las aguas. "Estamos poniendo todos los recursos del Estado a disposición para enfrentar la emergencia", afirmó el gobernador Lifschitz, quien analizó la situación de la emergencia hídrica que afecta a buena parte del territorio provincial junto a los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro; de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Producción, Luis Contigiani; y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo. Durante la reunión el mandatario provincial recibió informes de la situación y mantuvo contacto con intendentes y presidentes comunales de localidades afectadas, según consignó el matutino rosarino La Capital. "Estamos monitoreando la situación minuto a minuto, con equipos recorriendo el territorio y trabajando denodadamente. Personalmente he tomado contacto con intendentes, presidentes comunales y senadores para interiorizarme de la situación de cada una de las localidades afectadas y coordinar la llegada de toda la ayuda necesaria para paliar la situación", evaluó Lifschitz. El mandatario provincial afirmó que la que se vive "es una situación inédita" y sostuvo que se está "enfrentando con todos los recursos que tenemos a disposición". "Estamos trabajando en los centros de evacuados y también asistiendo con bombas para poder sacar el agua de las calles. Hay rutas cortadas por lo que también desplegamos operativos para ordenar el tránsito por las rutas santafesinas teniendo en cuenta que es un fin de semana de recambio turístico", señaló. En este contexto, el panorama no es alentador, ya que la lluvia no da tregua y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advirtió que recién el martes mejorará el tiempo. Desde Presidencia de la Nación se informó que el Gobierno reforzó hoy el operativo de emergencia para asistir a las poblaciones de Santa Fe, al tiempo que mantiene la logística de apoyo a otras provincias que continúan sufriendo las consecuencias de las inclemencias climáticas. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, convocó hoy para el próximo jueves a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios a fin de analizar el impacto de las inundaciones, los incendios y fenómenos meteorológicos en la actividad productiva de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Santa Fe. Por su parte, el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, dispuso el despliegue de personal militar y el traslado de equipos a Santa Fe para colaborar con las tareas de evacuación y asistencia a la población. A su vez, el Ministerio de Seguridad desplazó a la zona un equipo integrado por el secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda, junto a personal de la Dirección Nacional de Respuesta. Muchas localidades de esa zona permanecen inundadas, con gran cantidad de evacuados, cortes de energía eléctrica y caminos rurales intransitables. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626