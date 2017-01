Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 17:55 Visto: 16 Twitter Nacionales Insólito: un hombre se sentó en la 9 de Julio e interrumpió el tránsito ante la inacción de la Policía Ocurrió en Carlos Calvo y Bernando de Irigoyen Increíble pero real. La lógica de cortar las calles de la ciudad para mostrar una disconformidad o reclamar por una situación particular se pudo apreciar hoy en el centro porteño en su máxima expresión. Sucede que un hombre decidió sentarse en el medio de la calle Carlos Calvo y su intersección con Bernardo de Irigoyen para quejarse de que el banco no le pagaba el sueldo porque había perdido su tarjeta de crédito y su DNI. Ante esto, un patrullero de la Policía de la Ciudad se acercó, cruzó el auto sobre Carlos Calvo para impedir que pasen autos, y dos oficiales se acercaron al hombre para hacerlo entrar en razón. La charla fue infructuosa. El manifestante se quedó allí durante varios minutos ante la mirada atónita de los efectivos que no sabían cómo reaccionar. Durante fines de diciembre y principios de enero hubo diversas manifestaciones sobre la avenida 9 de Julio que dificultaron el tránsito y que generaron la ira de los ciudadanos. La gran mayoría fueron de organizaciones sociales que reclamaban mejoras en los planes pero también hubo de fuerzas políticas para pedir la liberación de Milagro Sala y la más recientes la de los manteros. Este tipo de protestas reavivaron el debate sobre la respuesta estatal ante los cortes de tránsito, tipificadas como delito en el artículo 194 del Código Penal. Tras su asunción en el poder, Cambiemos impulsó un protocolo y advirtió: "A partir de ahora les vamos a dar cinco minutos; se van o los sacamos". El ultimátum, que generó una fuerte discusión pública, nunca se plasmó en la realidad. Es que de acuerdo a la mirada del gobierno nacional, son los gobernadores locales (en el caso de la Ciudad, su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta) quienes deben aplicar el protocolo. Fuente: Infobae

