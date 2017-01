La Anmat prohibiÃ³ el uso y comercializaciÃ³n de una lavandina

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 11:20 Visto: 39 Twitter Nacionales La Anmat prohibió el uso y comercialización de una lavandina La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) probibió el uso y comercialización de la lavandina "Jerarquía classic". Según la disposición 329/2017, se prohíbe en todo el territorio nacional el uso y comercialización de todos los lotes los productos elaborados por la firma Laboratorio Sur: Agua lavandina concentrada, "Jerarquía classic". El establecimiento de la firma Laboratorio Sur no se encuentra registrado y por ende tampoco se encontraron registros de los productos correspondientes. En tanto, la administración también prohibió la comercialización del producto denominado "Aceite de coco", marca Saiku, "dado que no declararía en su rótulo números de registro de RNE y RNPA, y expresaría ser de uso gastronómico y cosmético". "No existen antecedentes de registro de productos con esa marca en la base de datos de la ANMAT. La firma Saiku, no posee habilitación para comercializar alimentos", agregaron. Por último, se prohibió preventivamente el uso y comercialización de todos los lotes de los productos rotulados como RUNNET crema para piernas toda vez que se trata de productos que carecen de inscripción ante la Autoridad Sanitaria Nacional, que se desconoce quiénes son sus elaboradores y se desconoce si fueron formulados con ingredientes y bajo concentraciones permitidas de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente al respecto. Fuente: Minuto Uno

