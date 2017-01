Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 10:46 Visto: 393 Twitter Política Fernando Capdevila y Oscar Castillo reunieron a su tropa El encuentro se dio en la casa del titular del ANSES, donde analizaron los pasos a seguir en un año electoral y con rebeldía dentro de los dos sectores que representan. El partido que creara Mauricio Macri con un grupo de empresarios en la década pasada, entre los que se encontraba el actual jefe del gobierno Porteño, Rodríguez Larreta, conocido por aquel entonces por haberle negado el pago de servicios médicos al PAMI que le brindaba la clínica especializada de René Favaloro, y lo que motivó que este se quitara la vida, atraviesa en el país, y Catamarca no es ajeno a ello, por una grave crisis de credibilidad. Hace unos días Fernando Capdevila, ex presidente del PRO, hasta que él mismo solicitara su intervención en la provincia, junto a su socio entre otros emprendimiento del devastado Diario La Unión, Oscar Castillo, reunieron en la casa de la localidad de El Rodeo del actual jefe de la UDAI Catamarca ANSES a un minúsculo grupo de funcionarios de delegaciones en la provincia y lacayos de los antojos de quienes son vistos por la sociedad como una UTE política. Al encuentro, asado y vino mediante, este último como vaso dilatador sanguíneo con el objeto de generar ideas maquiavélicas y auto destructoras, asistieron Luis "Turquito" Fadel; delegado del PAMI, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Gustavo Cusumano; de Radio Nacional y el diputado provincial y presidente de la UCR local Luis Lobo Vergara. Cuando ya la conversación tenía más de aguante etílico que de encuentro "político", hablaron del fracaso y presagiante final que sería ir a elecciones internas, con tan pocos afiliados y el continuo éxodo de los mismos ante el fracaso del gobierno nacional. Por lo que no descartaron en bajar el copete y aliarse con el sector del rebelde diputado Carlos Molina Olveira.



Otra, situación es la que enfrenta Oscar Castillo, a quién la juventud y el sector intermedio de la UCR, quiere tirar por la banderola del baño del comité.



Aunque la UCR a nivel nacional, con tantos espacios perdidos en el gobierno nacional, al cual aspiraban tener como enclave, se frustró y ahora en un convite programado para el 17 de febrero en Villa Gardino, piensan definir qué será de sus vidas de cara a las electivas de octubre.



Lo cierto es que la dupla CASTILLO- CAPDEVILA, cada vez más solos y seriamente cuestionados, tal es el caso del ex mandatario, al cual jóvenes integrantes de corriente como el APRA le piden haga un paso al costado, o del devenido político Capdevila, que al verse enlodado en serias denuncias por obras como la del Estadio Bicentenario, y la pauperrima actuación en el ANSES, hicieron fracasar sus ansias de sostener el exiguo poder de un partido como el PRO, y pidió la intervención en medio de la compulsa electoral que se debía dar a fines del año pasado.



