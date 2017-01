Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 10:46 Visto: 7 Twitter Nacionales La Casa de Jujuy "colapsó" de donaciones para los damnificados por el alud La sede de esa entidad en Buenos Aires anunció que no recibirá materiales hasta el martes porque se quedó "sin lugar para almacenar los productos" que la gente acercó durante el fin de semana. El Gobierno nacional armó un plan de emergencia. La casa de Jujuy en Buenos Aires informó este mediodía que no recibirá donaciones para los afectados por el alud hasta el martes porque se quedó "sin lugar para almacenar los productos" que la gente acercó durante el fin de semana. "Gracias a la solidaridad de la gente colapsamos de donaciones. Hasta el martes 17 dejamos de recibir donaciones (sepan disculpar). El problema radica en que ya no hay lugar para almacenarlas", informó en su cuenta de Facebook la sede provincial, ubicada en avenida Santa Fe 967. Asimismo, indicaron que lo que más se necesita es leche en polvo, pañales, artículos de higiene personal y limpieza y pidieron ayuda para transportar la mercadería al norte argentino. La casa de Jujuy en Buenos Aires comenzó esta semana una fuerte campaña para ayudar a los damnificados del alud que afectó el martes pasado a varias localidades de esa provincia, que dejó al menos cuatro muertos, dos desaparecidos y 1.700 evacuados, según informaron fuentes oficiales. “Se empezará por trabajar en la zona para llevarles tranquilidad a los vecinos jujeños y evaluaremos las necesidades específicas para actuar con rapidez y resolver esto lo antes posible”, puntualizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bullrich y el gobernador local, Gerardo Morales, recorrieron Volcán y Tumbaya, dos de las localidades más afectadas por la situación y visitaron a los vecinos damnificados para escuchar sus pedidos y asistirlos de manera directa. Acompañaron el vicegobernador, Carlos Haquim; los ministros jujeños de Seguridad, Ekel Meyer, y de Salud, Mario Fiad, y los secretarios de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda, y de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Pedrini. Posteriormente, se trasladaron hasta el Centro de Evacuados en Volcán en donde se realizó un análisis de la situación en el marco del Comité de Emergencia, conformada por la Gobernación de Jujuy y los Ministerios de Seguridad y Desarrollo Social de la Nación. Bullrich señaló que comenzó la entrega de suministros e insumos sanitarios, en tanto que las personas con problemas de salud estaban siendo trasladadas en helicópteros hasta la capital. “Se empezará por trabajar en la zona para llevarles tranquilidad a los vecinos jujeños y evaluaremos las necesidades específicas para actuar con rapidez y resolver esto lo antes posible”, remarcó la ministra. “Luego se realizará un análisis para mitigar este problema y decidir sobre las obras que hay que llevar a cabo para evitar que esto vuelva a ocurrir. Lo importante es llevar un seguimiento del día a día para ordenar el trabajo que se va a hacer”, añadió. Seguridad actúa a través del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), que es coordinado por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. En tanto, el Ministerio de Defensa asistió a la población con ayuda de personal de la Guarnición Ejército local, integrada por el Regimiento de Infantería de Montaña 20, el Grupo de Artillería de Montaña 5, la Compañía de Cazadores de Montaña 5 y la Sección de Inteligencia.Realizó tareas de evacuación de habitantes y turistas que habían quedado aislados en Volcán, Tumbaya y Purmamarca. Por otra parte, el Ministerio está a disposición de las autoridades de Santiago del Estero donde ayer se produjo un fuerte temporal en varias localidades de la provincia. Del mismo modo, sigue monitoreando la situación en La Rioja y Catamarca por causa de otro fenómeno meteorológico que provocó daños materiales. Fuente: Telam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626