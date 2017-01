Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 10:28 Visto: 14 Twitter Nacionales La DAIA advirtió que "no se puede dilatar más" la investigación por la muerte de Nisman Ariel Cohen Sabban reiteró que se trató de un hecho “violento y dudoso” El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, advirtió que "no se puede dilatar más" la investigación judicial por la muerte del fiscal Alberto Nisman, de la que el próximo miércoles se cumplirán dos años. Desde la entidad no tienen dudas: creen que se trató de una muerte "violenta y dudosa". Y es por ello que esperan una respuesta de la Justicia sobre las circunstancias que rodearon el episodio que se desató en el complejo de torres Le Parc de Puerto Madero. "Un país democrático necesita investigar, conocer… Y la ciudadanía debe estar tranquila de que aquellos que tienen que dar justicia, la den. Y quienes tienen que dar respuesta a la sociedad, la deben otorgar. Llegó el momento de dar a la oportunidad de la Justicia de dar ese salto cualitativo que tantos argentinos queremos que dé. No se puede dilatar más", insistió. El caso del asesinato quedó bajo la órbita del juzgado federal de Julián Ercolini. La fecha y el horario del deceso del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA se transformó en una de las principales incógnitas de la pesquisa. Hasta ahora se creía que Nisman murió el domingo 18 de enero, horas antes de que su cuerpo fuera encontrado, sin embargo hay algunos datos que podrían demostrar que el fallecimiento se produjo el sábado 17. Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y querellante en la causa penal, ya había alertado sobre esta posibilidad. Ahora la jueza federal tiene sus expectativas puestas en una junta interdisciplinaria de expertos que podría determinar finalmente que el fiscal fue asesinado. "Que Nisman fue víctima de un asesinato es un hecho de la realidad científicamente probado en el expediente por esta querella", afirmó recientemente en declaraciones públicas. Y agregó: "La respuesta al porqué de este hecho criminal entiendo que debe buscarse en la historia del trabajo y el desempeño funcional de Alberto Nisman y su impacto político e institucional tanto a nivel nacional como en el orden geopolítico mundial". Familiares y allegados al fiscal fallecido convocaron a un acto para el próximo miércoles, día en el que se cumplirán dos años del día en que la Policía halló a Nisman sin vida en su departamento. Fuente: Infobae

