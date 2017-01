Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 10:04 Visto: 29 Twitter Nacionales Controles migratorios: "Hay un perfil que no nos interesa que ingrese al país", aseguró el Gobierno El director de Migraciones, Horacio García, defendió la idea de endurecer la política receptiva en las fronteras El director de Migraciones, Horacio García, admitió que están trabajando en un nuevo esquema para limitar el ingreso al país de personas con antecedentes delictivos. El primer paso de la política que impulsa la gestión de Mauricio Macri implica la firma de convenios de información con distintos países de América Latina. Hoy el Poder Ejecutivo se encuentra limitado a la hora de analizar los antecedentes de las personas que ingresan a la Argentina por la frontera, en forma legal. "Si un narcotraficante o un delincuente cumplió una condena en su país, no tiene pedido de captura y llega a Ezeiza, no tenemos manera de conocer su prontuario. Nosotros queremos saber quién es el que viene", aseguró el funcionario. Con esa información, en una segunda etapa, la administración pública analizará cambios legislativos para evitar que delincuentes con antecedentes ingresen a la Argentina a pesar de haber saldado una pena en su país de origen, lo que genera una polémica: ¿hasta qué punto se puede prohibir la llegada de una persona que no está en conflictos con la ley? "Puede ser que haya saldado su condena, pero tiene un perfil que a nosotros, como poder administrador, no nos interesa que ingrese. ¿Usted cree que a un múltiple homicida argentino recién salido de la cárcel le van a abrir las puertas en Canadá, EEUU, Canadá o Nueva Zelanda?", contestó a las críticos García en declaraciones reproducidas por Clarín. Hay dos opciones para concretar el plan. La primera es a través de un proyecto de ley o decreto. La segunda consiste en la sola aplicación de la legislación vigente. Es que el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más". La canciller Susana Malcorra ya había adelantado que están trabajando con la idea de revisar los antecedentes de las personas que ingresan a la Argentina. De acuerdo a su mirada, cuando llega al país un inmigrantes con un prontuario delictivo hay una situación particular que el Estado debe atender y analizar pormenorizadamente. La idea del Gobierno registró un tibio respaldo en la oposición. Algunos, como Margarita Stolbizer, plantearon la necesidad de no poner barreras discriminatorias. Otros, como la diputada Graciela Ocaña, aseguraron que Cambiemos "sobreactúa" con la creación de leyes. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626