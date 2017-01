Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 09:51 Visto: 33 Twitter Nacionales Aníbal Fernández reavivó la interna con Julián Domínguez: lo acusó de "mugre, burro y traidor" El ex presidente de la Cámara de Diputados había asegurado que Cristina Kirchner era una “etapa concluida en la política electoral argentina” La interna entre dos dirigentes que ocuparon roles claves durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Julián Domínguez, parece no cerrar. Hace un año se enfrentaron en las PASO del Frente para la Victoria para la candidatura a la gobernación bonaerense, en la que se impuso el ex Jefe de Gabinete, y desde entonces se reparten críticas y acusaciones. En este marco, y en una entrevista con radio 10, Domínguez aseguró que la etapa de la ex presidenta Cristina Kirchner en la política electoral del país "está terminada", una opinión en la que también coincidió el senador peronista Miguel Ángel Pichetto. Por esta frase, Fernández volvió a embestir contra su ex rival electoral a través de su cuenta de twitter: "Cómico. El basura traidor de JD (sic) dice que Cristina Fernández de Kirchner (que jamás perdió una elección) no es opción electoral pero este mugre viene de perder las paso. Burro". El ex presidente de la Cámara Baja, que en numerosas ocasiones señaló que una "mano negra" le impidió ganar la interna del FPV, además reclamó a los "militantes del campo nacional y popular" dejarse "de pensar pelotudeces y hacer cosas para dañarnos entre nosotros, y pensemos que Macri nos ganó las elecciones por estar mirándonos permanentemente el ombligo". Pichetto, por su lado, consideró como "altamente negativo" que un político, después de haber desempeñado la función de Presidente aspire a un nuevo cargo. “Es un signo dramático de la vida institucional argentina y hay que ver cómo se resuelve. Considero que los ex presidentes deberían tener una jurisdicción especial”, sostuvo el senador, y agregó que Cristina Kirchner “no debería hacer nunca más política” y está “más en una tarea de defensa frente al conjunto de acciones judiciales que la agobian“. Fuente: Infobae

