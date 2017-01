RamÃ³n Saadi diÃ¡logo con Trabajadores Viales

Según los trabajadores, que levantaron sus criticas en contra del gremio vial, que conduce Sergio Berrondo, este permite que sean violados sus derechos. Según argumentó el ex mandatario, "Vialidad Provincial es un ente autárquico, no autónomo por lo que los bienes con los que cuenta no son patrimonio personal ni del secretario del gremio, ni del administrador, solo pueden administrarlos, pero no disponerlos" y agregaron "Quizás con estas reflexiones y con las elecciones que se llevaran a cabo en corto tiempo en el gremio triunfen los que trabajan para Vialidad y no para los que trabajan para su propio enriquecimiento".