Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 08:52 Visto: 29 Twitter Mundo China dice que tendrá que "quitarse los guantes" si Donald Trump continúa apoyando a Taiwán El diario estatal China Daily afirmó que “un período de interacciones feroces y perjudiciales será inevitable” si se mantiene el fuerte respaldo del presidente electo de los Estados Unidos a la isla Dos periódicos chinos influyentes advirtieron este lunes al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que Beijing tendrá que "quitarse los guantes" si continúa sus provocaciones respecto a Taiwán una vez que asuma el cargo el próximo 20 de enero. En una entrevista con The Wall Street Journal publicada el viernes, Trump dijo que no se comprometerá con la política de "una sola China" hasta que vea avances en las prácticas de comercio y cambiarias de Beijing. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el sábado que el principio de "una sola China" es un fundamento político no negociable de las relaciones entre Beijing y Washington. Desde 1979, los Estados Unidos ha reconocido que la isla de gobierno autónomo es parte de "una sola China", pero Trump motivó una protesta diplomática de Beijing al aceptar el 2 de diciembre una llamada telefónica de la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, para felicitarlo por su triunfo electoral. "Si Trump está decidido a utilizar esta táctica al asumir el cargo, un período de interacciones feroces y perjudiciales será inevitable, ya que Beijing no tendrá más remedio que quitarse los guantes" dijo el China Daily. El Global Times, un influyente tabloide estatal, hizo eco de las palabras del China Daily al decir que Beijing tomará "fuertes contramedidas" para enfrentar el intento de Trump de "alterar" el principio de una sola China. "La parte continental de China se verá obligada a acelerar la reunificación de Taiwán y combatir sin piedad a los que abogan por la independencia de Taiwán", dijo el diario en una editorial. También dijo que el respaldo de Trump para Taiwán no es más que una estratagema para promover los intereses a corto plazo de su Gobierno, y agregó: "Taiwán podría ser sacrificado como resultado de esta estrategia despreciable" Fuente: Infobae

