Reforma del RÃ©gimen Penal Juvenil: "El menor que cometa un delito no se la va a llevar de arriba"

Esta semana se reunió por primera vez la Comisión que debatirá las distintas propuestas que servirán para redactar la ley que establecerá un nuevo régimen penal juvenil. La convocatoria la hizo el Ministerio de Justicia de la Nación y asistieron alrededor de 80 personas representantes de Poderes Judiciales e instituciones de los Poderes Ejecutivos de las provincias, jueces, ONGs y la Ministra de Seguridad de la Nación, entre otros. En diálogo con Infobae, el Subsecretario de Política Criminal de la Nación, Martín Casares contó detalles de esta primera reunión y de la propuesta del gobierno para el tratamiento de los menores que cometen delitos. El actual régimen penal juvenil fue establecido por un decreto-ley de 1980 firmado por Jorge Rafael Videla y que en 33 años de gobiernos democráticos nunca se modificó. –¿Cuál fue el resultado de la primera reunión de la Comisión? –Te diría que el consenso mayoritario fue la necesidad de reformar el actual régimen penal juvenil. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que es imperioso modificar la ley para ir a un régimen de responsabilidad penal juvenil. Algunos de los participantes, en su intervención, dejaron asentado que llegado el caso, cuando se trate la imputabilidad tienen posturas en contra decla baja a 14 años. Por eso, este tema va a ser el último tema que se trate ¿Qué se quiere hacer con esto? Diseñemos un procedimiento, hablemos de las sanciones a aplicar, hablemos de las condiciones mınimas de los centros de detención hablemos de cuáles serían las medidas socio-educativas a aplicar a los chicos que cometen delito, hablemos qué se va a hacer con los menores inimputables sin pensar todavía en edad. Ahí secle va adar una respuesta de política social y de qué manera. –¿Cuál va ser la metodología de trabajo de la Comisión? –Van a ser ocho mesas, en las cuales van a estar los especialistas, van a traer propuestas concretas, se va a consensuar el punto y de ahí pasa a la mesa redactora. Vamos a escuchar -por ejemplo- a especialistas en educación, en salud, de la Sedronar, etc. –¿Qué propuestas ya tiene definidas el Ministerio de Justicia para hacerle frente a casos conmocionantes como por ejemplo el de Brian? –Cómo grandes definiciones nosotros queremos analizar la posibilidad de que un caso como este se trate como imputable. La idea que ponemos sobre la mesa para buscar consenso es que construyamos un nuevo régimen penal juvenil en el cual definamos qué medidas le vamos a aplicar a los chicos que cometan delito, si van a ser ambulatorias o no, qué medidas socio-educativas se van a tomar. ¿Qué implica esto de las medidas socio-educativas? Que trerminen el colegio, que hagan un tratamiento contra las adicciones. Otra decisión: ¿en qué casos se va aplicar privación de la libertad? Obviamente en un centro específico -no en la cárcel-, en un instituto para menores. –¿Qué van a hacer con los menores que cometan un delito por primera vez y con los que lo hacen en forma reiterada? –El ministro Germán Garavano se ha expresado en favor de un sistema de responsabilidad, lo cual quiere decir que la respuesta no tiene que ser necesariamente punitiva pero sí tiene que haber una respuesta. Lo que impide que el chico continúe en la carrera delictiva es decir "flaco, no te la llevás de arriba". Hay una respuesta, una respuesta que puede ser, además de una medida socio-educativa, generar un trabajo al modo de la probation y reparar el daño que cometió. Esto par a un robo, un hurto simple. Para delitos más graves, medidas más extremas. El nuevo régimen de menores, en general, va a estar orientado más a evitar que el chico reincida y a lograr la integración social que a castigarlo. El mensaje que queremos mandarle es "cometiste un delito, se cortó acá." Otro de los temas que se planteó en la primera reunión es si se va tener en cuenta o no los hechos reiterados. Uno de los jueces propuso que se piense un dispositivo legal mediante el cual los magistrados puedan ser "más blandos" con el menor que cometió delito por primera vez y es leve. No puede ser lo mismo que aquel que ya viene mandándose macanas y viene con un robo con armas. No queremos que sea lo mismo. –¿Se va a bajar la edad de imputabilidad? –El ministro Garavano propone que se baje la edad de imputabilidad sólo para aquellos delitos má graves que afecten -por ejemplo- la vida como pueden ser un homicidio, una violación, un secuestro extorsivo. También quiere agregar el tema de los robos con arma. Quiere mandar un mensaje claro a los jóvenes: "no se jode con armas, con armas no". Esto porque creemos que hay una carrera delictiva, que el chico va derribando barreras. Primero comete un daño simple, después una lesión, un robo para conseguir plata para su adicción y va derribando barreras hasta que comete delitos más graves. El mensaje claro es "ojo que nosotros pretendemos que seas considerado imputable si salís con armas." – O sea que la baja de la edad de imputabilidad va a ser para algunos delitos, no va ser general. –Hoy tenemos una barrera que es de 16 años y no estamos pensando en bajarla automáticamente a 14. Lo que estamos pensando es que se pueda analizar la posibilidad de imputarlo en determinados delitos. Por ejemplo ¿cómo se desarrollaría el caso Brian en lo que nosotros estamos proponiendo? Que el fiscal pueda probarle al juez que el chico comprendía la criminalidad del hecho cuando mató al otro chico. No puede ser una respuesta razonable para la gente "ni lo trato porque al chico le faltan dos meses para cumplir los 16 años". El mensaje es que frente a hechos contra la vida el juez valora si el chico es imputable o no e inicia un proceso para aplicarle una sanción. Eso es lo que queremos. Queremos que el menor que delinca se haga cargo para que se convenza de que está mal lo que hizo y no lo vuelva a hacer. Fuente: Infobae