Para Triaca, el crecimiento del empleo "continuarÃ¡ como en los Ãºltimos meses"

Para Triaca, el crecimiento del empleo "continuará como en los últimos meses" El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confió en que durante este año "continuará la dinámica de los últimos meses" de 2016 en cuanto al crecimiento del empleo y estimó que los parámetros para las negociaciones paritarias estarán en línea con la inflación que en los últimos meses se mantuvo en 1,5 por ciento. "En los últimos meses de 2016 el empleo fue creciendo y la inflación ha bajado (con respecto al primer semestre) en el orden de 1,5 por ciento mensual. Creo que será parecido hasta llegar a marzo y que las negociaciones paritarias estarán en esos parámetros", estimó el funcionario en declaraciones a radio Mitre. En ese sentido, consideró que 2016 "ha sido un año dífícil" pero que "este año hay más certezas", y estimó que no será necesario establecer paritarias en cuotas porque "con más previsibilidad los senderos son más largos". Además, Triaca planteó los tres focos de atención que para este año tendrá prioridad su cartera: la generación de empleo, el costo del sistema laboral y la cuestión previsional. "Primero tenemos que generar condiciones de empleabilidad, con nuevos empleos, capacitación, formación profesional, teniendo en cuenta que el empleo es un bien superior", enunció. Luego puso el enfoque en "trabajar en el costo del sistema laboral que tiene que ver con la ley de ART sancionada, y con la conciliación laboral para que no haga falta llegar a la judicialización" y como tercer tema ubicó "pensar pensar en desarrollar el sistema previsional y darle sustentabilidad". "Si todos entendemos que el problema del empleo es uno de los problemas centrales, debemos sentarnos a dialogar, escuchar propuestas porque no somos dueños de la verdad", aseguró al apelar a la "inteligencia colectiva". Fuente: Telam

