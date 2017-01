Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 14 Enero 2017 12:07 Visto: 24 Twitter Nacionales Referentes políticos expresaron su postura sobre la reforma penal juvenil Funcionarios, dirigentes opositores y figuras vinculadas a los organismos de derechos humanos expusieron diversas posturas en relación a la reforma penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, pero coincidieron en destacar “la búsqueda de consenso”. Funcionarios del oficialismo, dirigentes opositores y figuras vinculadas a los organismos de derechos humanos expusieron diversas posturas en relación a la reforma penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, un día después de que se iniciaran los debates sobre esta problemática en el Ministerio de Justicia, pero coincidieron en destacar “la búsqueda de consenso” para la sanción de una nueva normativa que aborde la cuestión de los jóvenes y el delito. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo hoy que el Gobierno quiere llevar “lo antes posible” al Congreso la reforma del sistema penal juvenil, pero aclaró que “si no se logran consensos” el debate del tema quedará para después de las elecciones legislativas de octubre. “Se acordó trabajar intensamente durante febrero, tratar de construir consensos y llevar el proyecto al Congreso lo antes posible. Si los consensos no se logran se verá de analizarlo después de las elecciones”, dijo Garavano hoy en declaraciones a radio Mitre. El ministro se refirió de esta manera al primer encuentro que encabezó ayer en la sede de la cartera de Justicia, al que fueron convocados unos 80 participantes entre representantes de ONG, legisladores de la oposición y otros funcionarios del gobierno nacional, como la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. “Fue una reunión muy auspiciosa. Estamos muy entusiasmados. Participó mucha más gente de la que teníamos previsto. Hay muchos puntos de consenso y se generaron ocho grandes ejes sobre los que versará el proyecto de ley”, según explicó el funcionario. Garavano destacó la participación en el encuentro de ayer de legisladores de la oposición como los senadores del PJ-FPV, Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Rodolfo Urutubey (Salta), tras la reunión que el ministro mantuvo previamente con el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, en la que analizaron los principales temas que se abordarán durante la agenda legislativa del 2017. “La verdad es que ellos son clave. Ya en 2009 habían aprobado un proyecto con participación de todas las fuerzas, incluso el radicalismo, pero luego no fue aprobado por la Cámara de Diputados”, dijo Garavano, quien precisó que los legisladores del PJ-FPV “están muy interesados, son partidarios de la reforma y ya adelantaron que van a acompañar” la iniciativa. En ese marco, el titular de Justicia remarcó que los legisladores opositores “pidieron tratar de construir los mejores consensos para que no pase como la otra vez que en Diputados (el proyecto) quedó en la nada”. Al respecto, el senador Urtubey señaló que la discusión sobe este tema “no debe mezclarse con el debate electoral” que se dará este año con vistas a los comicios legislativos de octubre. Ademas, el legislador salteño consideró que se puede bajar la edad de imputabilidad de los menores “si el régimen es lo suficientemente justo y le otorga garantías”. “El tema de la oportunidad no es menor. Ayer planteamos con Unicef y en coincidencia con la postura de la Iglesia católica que hay que tratar de no mezclar el tema con el debate electoral”, dijo Urtubey en declaraciones a radio La Red. En tanto que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidió hoy con las autoridades nacionales en la necesidad de reformar el Régimen Penal Juvenil al evaluar que "lo mejor, es lo que está haciendo el Gobierno: ampliando el debate". "Mi visión personal es que el Régimen Penal Juvenil debe reformarse y lo que hay que hacer es lo que está haciendo el Gobierno que es una amplia convocatoria al debate, con la presencia de especialistas de distintos temas y distintas ideologías", apuntó. La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer calificó de "positivas" la serie de reuniones que se iniciaron ayer en el ministro de Justicia, pero insistió que la baja de la edad de imputabilidad "es lo último que hay que debatir, porque primero hay que mejorar la escuela". "Necesitamos un Régimen Penal Juvenil, pero discutamos antes las otras cosas. El problema de la inseguridad no está en los chicos. Debemos resolver la corrupción en la política y la policía", sintetizó. La dirigente Graciela Fernández Meijide afirmó hoy que "hay una presión social que exige dureza" en relación a los menores que cometen delitos, pero pidió "cuidar a los chicos desde que nacen". "Hay una presión social que exige dureza. Ya nos pasó antes: con (Juan Carlos) Blumberg, con (Carlos) Ruckauf o con (Alejandro) Granados prometiendo balas”, sostuvo Fernández Meijide en declaraciones a radio Ciudad. El referente en políticas sociales del Frente Renovador Daniel Arroyo indicó que entrar en la discusión por el tema de la edad “es un error". “Las instituciones de menores están absolutamente colapsadas y son lugares donde los chicos se perfeccionan en el delito”, apuntó el ex viceministro de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner al frente de esa cartera. La presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como “repugnante horrorosa” la intención del Gobierno de impulsar la baja de la edad de imputabilidad. “Parece que ahora van a nacer los niños pecadores, es algo monstruoso que me hace acordar a las reacciones que se dieron tras el caso del hijo del (Juan Carlos) Blooberg”, sostuvo Carlotto en declaraciones a la Radio 750. Fuente: Telam

