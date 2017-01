Las exportaciones de las economías regionales crecieron 22% en el período enero-noviembre de 2016

Las exportaciones de las economías regionales presentaron un incremento del 22% en volumen y del 11% en valor al superar los u$s 6.000 millones en el acumulado de de enero a noviembre de 2016 con respecto al mismo período del 2015, informó el Ministerio de Agroindustria. "El aumento tiene mucho que ver con la eliminación de las restricciones y demás normativas que a partir de que asumimos se fueron derogando. Hay que tener en cuenta que en las economías regionales había muchas pymes exportadoras y las medidas que se habían tomado durante mucho tiempo las complicaron, por ejemplo, se obligaba un anticipo de ganancias y parte de los derechos de exportación", indicó la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo. Exportaciones de las economías regionales

Create your own infographics "Por eso, entre 2012 y 2015 esto produjo una concentración de las exportaciones en pocas y grandes empresas porque tenían las espaldas para afrontar este tipo de cosas", agregó. La mayor tracción positiva en las exportaciones la generaron las ventas a mercados externos de azúcar, con un aumento del 230%; cerezas, con un 100%; limón, con un 51%; y preparaciones de aceitunas, con un 47%. También tuvieron fuertes incrementos las ventas de arroz partido (102%); arroz no parabolizado (66%); y porotos (24%), entre los más relevantes, aunque se registraron caídas en los envíos de yerba (-28%), ciruelas (-72%), aceite de oliva (-50%) y preparaciones de pera (-74%). La participación de los diferentes productos en el total exportado en volumen fue encabezado por el azúcar de caña con un 11%, seguido por el arroz no parabolizado y el poroto, con un 10%; y los productos de la pesca con 9%. Los principales destinos de venta fueron Brasil, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, España, Rusia, China, Italia, Indonesia y Reino Unido y el precio promedio por tonelada exportada alcanzó los u$s 1.369 mientras que el precio medio en todos los rubros es de u$s 531 por tonelada y el de alimentos, es de u$s 565 por tonelada, "es decir que las economías regionales son las producciones que mayor valor agregado logran comercializar hacia el exterior", remarcaron desde el Ministerio. "Hay un repunte después de cinco años, a la vez que hay un cambio en la demanda. Este es un primer signo positivo, pero hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de las economías regionales", consideró Nimo y agregó que "la política de integración al mundo tuvo mucho que ver. Al hacerlo, esto hizo que países que no nos miraban bien empezaran a comprarle nuevamente a Argentina". La funcionaria indicó que los principales objetivos planteados para aumentar la exportación de productos de las economías regionales son los países del Sudeste Asiático, India, China y a mediano plazo estados del norte y sur de África. Fuente: Telam