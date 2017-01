Orgullo argentino: Pablo Copetti terminÃ³ el Dakar 2017 tercero en cuatriciclos

Pablo Copetti tomó el legado de los hermanos Patronelli, legendas en la categoría cuatriciclos. El cordobés finalizó el Dakar 2017, el más duro de Sudamérica, en el tercer lugar del podio, detrás del ganador ruso Sergey Karyakin y su escolta chileno Ignacio Casale.

Emocionado, Copetti enfatizó: "Estoy contento y emocionado. Cuando te entrenás todo el año y te lesionás a tres meses de la carrera... todo se ve negro. Me volví a subir al quad el 28 de noviembre y no podía imaginarme este final" .

A su vez, el piloto de Yamaha continuó analizando: "No se de donde saqué fuerzas en este Dakar. No siento al dedo y no lo puedo mover y la mano izquierda está destrozada. Por suerte el Gaurchito Gil (como denomina a su quad) me acompañó toda la carrera y no me aflojó nunca".

Sobre el recorrido de la última etapa, concluyó: "Salí a ganar la etapa en Córdoba. Si pensaba en cuidar me iba a poner nervioso. Creo que el equipo me va a matar, pero me salió así".

