Un reciÃ©n nacido presenta misteriosas quemaduras

Un recién nacido en San Francisco, Córdoba, presenta extrañas quemaduras en el torso y en los brazos. Los médicos reconocen que no nació con esas lesiones pero tampoco encuentran una explicación de cómo y cuándo se las hizo. El bebé nació el martes en la Clínica San Justo y en algún momento entre ese día y el viernes sufrió las graves quemaduras. Los médicos aseguran que siguieron con los protocolos correspondientes y el niño fue derivado el miércoles por la noche a Córdoba a causa de un problema pulmonar por el que evoluciona bien. De acuerdo con los primeros indicios, las lesiones podrían haber ocurrido cuando fue colocado en una balanza expuesta a un calor mayor de lo indicado. Mientras tanto, la familia está indignada. La madre escribió en las redes sociales: "Lamento tanto, pero tanto mostrar a mi hijo en este estado. El dolor y el sufrimiento que está pasando no lo merece. No pretendo beneficios de nadie solo que esto no vuelva a repetirse". "Nadie va a venir a pedirme perdón, ni devolverme todo el tiempo que yo perdí de estar con él, nadie me saca la imagen de sus lastimaduras, nadie quiere hoy hacerse cargo de las cagadas que se mandaron", acusó la mujer. Fuente: MinutoUno