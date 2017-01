Se trata de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; Educación y Deportes, Esteban Bulrich; y Producción, Francisco Cabrera; y la canciller Susana Malcorra. Además, viajará el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En la previa del viaje, los ministros mantuvieron ayer una reunión de trabajo para analizar la agenda de trabajo y preparar las reuniones que se mantendrán en el marco de ese encuentro. Más de 400 oradores participarán en 130 paneles del 47° Foro Económico Mundial de Davos, en los Grisones, el más oriental, el más extenso y el menos poblado de los 26 cantones de Suiza, en una edición en la que se analizarán los liderazgos necesarios para afrontar los desafíos globales. La cita de Davos 2017 reunirá a CEOs de cinco continentes y de las más variadas industrias, reyes, presidentes, banqueros, magnates de los medios, aseguradores, académicos (incluidos varios premios Nobel), consultores, primeros ministros, miembros de ONGs y un puñado de artistas (como Matt Damon, Shakira y Forrest Whitaker). Todos ellos y dos millares y medio de participantes de casi 100 países intercambiarán ideas en más de 300 sesiones del martes al sábado próximos, bajo el lema "liderazgo responsable y receptivo". También expondrán periodistas y editores principales del Financial Times, The Economist, The New York Times, la BBC, The Wall Street Journal, France 24, Euronews, Thomson Reuters, CNN, Time, Bloomberg y Foreign Affairs, entre otros. Entre los economistas están inscriptos Joseph Stiglitz, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann y Lawrence Summers, entre otros.

Fuente: Telam