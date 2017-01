Imposible sacarlo: se atrincherÃ³ en su auto para que no se lo secuestren

Un hombre se atrincheró en su Ford Ecosport, sobre calle 11 de Abril al 100, para que los inspectores no se lo secuestraran por falta de documentación. Ni los agentes de tránsito, ni la policía, ni el propio juez de Faltas Ricardo Germani -por teléfono- lograron convencerlo de deponer su actitud, y se montó un importante operativo, según el portal Brújula 24. Incluso, en la luneta del vehículo, el hombre colocó un cartel escrito a mano con una desafiante leyenda: "Que me maten". "Se llama Tomás. Yo soy su amigo y me contó que lo pararon porque lo vieron manejando mientras hablaba por celular y como no tenía la póliza me llamó a mí para que la fuera a buscar", comentó un allegado al conductor. Después de algunas horas de idas y vueltas, todos los agentes de seguridad, tanto de tránsito como policías, se retiraron del lugar y dejaron que el hombre se retirara del lugar. Fuente: Minuto Uno