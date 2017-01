Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 13 Enero 2017 20:14 Visto: 17 Twitter Nacionales Las reservas internacionales del BCRA podrían superar el récord del kirchnerismo a fin de enero El ministro de Finanzas, Luis Caputo, apunta a emitir bonos en enero como para cubrir el 65% de las necesidades financieras del año. Este mes, los activos del BCRA podrían alcanzar los USD 53.000 millones La presentación oficial del Programa Financiero 2017 realizada el jueves pasado por el ministro de Finanzas Luis Caputo y su equipo económico dejó en evidencia que hasta el jueves próximo el Gobierno saldrá a buscar gran parte de los dólares que necesita para refinanciar los vencimientos de deuda de este año. Caputo adelantó que el Gobierno logró un préstamo por unos 6.000 millones de dólares a 18 meses en una operación de REPO acordada con seis bancos internacionales, a una tasa en torno al 3,8% efectiva anual, como parte de su programa de financiamiento que busca renovar deuda por casi USD 21.000 millones, y colocar títulos nuevos por otros 20.000 millones de dólares. En una conferencia de prensa con los principales medios de la que participó Infobae, Caputo destacó que "este préstamo acordado con los bancos es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad, a buscar nuevos fondos". La operación se realizó con los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan. Estos bancos serán los encargados además de hacer otra colocación de deuda en el mercado internacional y local en la cual el Gobierno saldría a buscar unos 5.000 millones de dólares en el exterior y otros USD 2.000 millones más en el mercado local. En total son unos 13.000 millones de dólares que sumarían a las reservas internacionales, que de este modo podrían llegar a una suma cercana a los USD 53.000 millones. Hay que recordar que el récord de reservas internacionales del kirchnerismo se logró en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner el 26 de enero de 2011, con un total de USD 52.654 millones. Caputo confirmó además que el Gobierno colocó unos USD 1.500 millones en Letras del Tesoro (LETES), para dos instrumentos con vencimiento a 91 y 182 días, en la primera licitación del año para este tipo de títulos públicos. Con respecto al financiamiento, el ministro de Finanzas mencionó que "es importante si podemos conseguir el 65 por ciento del dinero que necesitamos durante el primer mes del año". Caputo estaba acompañado por el secretario de Finanzas Santiago Bausili y el jefe de Gabinete de la cartera, Pablo Quirno. Todas estas operaciones forman parte del Programa Financiero que buscará crédito por más de USD 40.000 millones a lo largo de 2017. Para conseguir unos USD 5.000 millones en el mercado internacional, el ministro Caputo iniciará el lunes 16 una gira junto con su equipo por Londres, Boston, Los Ángeles, y Nueva York, para presentar la oferta de títulos cuyas características aún no están definidas. Además destacó "la colocación de unos 2.000 millones de pesos en títulos en el mercado local porque es una forma de alentar la creación del mercado de capitales, algo que no se hace de un día para el otro, pero que resulta imprescindible para que las pymes se puedan financiar a bajas tasas". El anuncio se debe al voltaje de las palabras de Donald Trump y su inminente asunción en la presidencia de Estados Unidos, que pusieron presión al Gobierno esta semana y lo apuraron en la gestión que ya tenía en marcha para colocar deuda en el exterior. "La verdad es nadie sabe qué pasará después que asuma Donald Trump en los Estados Unidos, pero nosotros nos cubrimos por algún tipo de evento internacional adverso que pueda ocurrir", dijo Caputo ante los periodistas. Preguntado acerca de si estaría dispuesto a tomar más dólares que los que necesita si el mercado se los ofrece, el ministro contestó: "Siempre queremos dejar un poco de demanda insatisfecha, porque la experiencia demuestra que las tasas pueden mejorar". Además, negó que el Gobierno tenga pensado salir a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Explicó que"existen unos 3.850 millones de dólares provenientes de diversos organizamos internacionales, como el Banco Mundial, el BID, y la CAF que se van a refinanciar". En ese sentido, Caputo aseguró que "esto no es un festival de bonos como los del pasado, es solo refinanciar una deuda y para que la sustentabilidad del plan financiero esté garantizada". Puso como ejemplo que la deuda neta, aquella que el estado argentino tiene con acreedores privados, bancos y organismos internacionales, "representa el 29 por ciento del PBI, lo que es un tercio de lo que hoy tiene Brasil, por ejemplo, y es la más baja de América Latina". El ministro destacó además que "este año las provincias saldrán al mercado a buscar menos fondos que en el año pasado" y puso como ejemplo Chubut, que el año pasado colocó deuda por 650 millones de dólares, este año no emitirá nuevos bonos, y la provincia de Buenos Aires, que en el 2016 emitió por 4.000 millones de dólares, este año lo hará por 2.000 millones". Fuente: Infobae

