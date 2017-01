Denuncian a Bergman por la contrataciÃ³n irregular de helicÃ³pteros para apagar los incendios

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 13 Enero 2017 20:14 Visto: 15 Twitter Nacionales Denuncian a Bergman por la contratación irregular de helicópteros para apagar los incendios Infobae había revelado que una empresa española fue contratada en forma directa antes de finalizar la licitación "No vamos a permitir actos de corrupción", fue la respuesta del ministro de Ambiente Sergio Bergman en el programa "A Dos voces" cuando fue consultado sobre las irregularidades. Horas antes Infobae había revelado la contratación directa de una empresa española de helicópteros pese a que la licitación estaba en curso y la empresa no tenía autorización para volar en el país. Los helicópteros ya están en el Sur. En Ambiente aseguran que el mecanismo estaba justificado por la emergencia. La decisión ahora está en manos de la Justicia. El ministro Sergio Bergman fue denunciado esta mañana en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Santiago Dupuy de Lome. En principio se lo acusa de los delitos de malversación de caudales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y en la fiscalía de Federico Delgado. Repasemos los hechos. El 23 de noviembre pasado, cuando la licitación para alquilar helicópteros contra incendios aún estaba vigente, la jefa de Gabinete de Ambiente, Patricia Holzman, le envió una nota a la empresa española TAF para notificarle que había aprobado su oferta bajo la modalidad de "legítimo abono", un mecanismo que todos los organismos de control (incluso en la gestión actual) desaconsejan porque es una suerte de contratación directa. La nota en realidad estaba dirigida al apoderado de la firma Air Energy Services, soporte local de TAF Helicopters LT, una empresa española que tiene 50 años en el negocio de los helicópteros y es parte del holding Habock Aviation Group. Para entonces la licitación pública seguía abierta, aunque las ofertas se habían caído. Recién se cayó formalmente el 20 de diciembre, a través de la resolución 564, publicada dos días después en el Boletín Oficial. Pero lo más llamativo es que pocos días antes de la contratación a dedo, el Ministerio ya había desestimado la oferta presentada por la UTE Habock, integrada por TAF Helicopters, Coyotair y Rotorsun, entre otras empresas, porque no cumplían con las especificaciones técnicas. Una empresa que no cumplía con los requisitos de la licitación, de repente es contratada de manera directa. Primera alarma. Pero hay más. Desde el Ministerio argumentaron que la contratación se "apuró" porque estaba por empezar la temporada de verano. "Ya teníamos la información que se habían caído las ofertas y salimos a buscar empresas para contratar en la emergencia. Hubiese sido negligente no hacer algo", dijo un funcionario que conoce en detalle el trámite administrativo. Había tanto apuro por resolver la contratación que la empresa española fue contratada sin los permisos correspondientes. Una semana después de recibir la nota de Ambiente, TAF se presentó ante la ANAC. Faltaban apenas 48 horas para el comienzo del contrato. Según pudo saber Infobae, hubo llamados cruzados y presiones para apurar los tiempos. No alcanzaron. El permiso finalmente se firmó el 20 de diciembre. ¿Cuándo comenzaron las negociaciones con los españoles? Todo indica que varios días antes de la contratación directa. Incluso antes que se caigan las ofertas de la licitación. Una nota de la firma Air Energy dirigida al titular de la ANAC, está fechada el 3 de noviembre. Ese escrito, al que tuvo acceso Infobae, nunca vio la luz, pero ya mencionaba un contrato con el Ministerio de Ambiente. Fuente: Infobae

