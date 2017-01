El fabricante de motos mÃ¡s grande del mundo desembarca con cuatro modelos en la Argentina

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 13 Enero 2017 19:41 Visto: 25 Twitter Nacionales El fabricante de motos más grande del mundo desembarca con cuatro modelos en la Argentina Se ensamblarán en la Argentina y el primer año apuestan con 5.000 unidades. El CEO de Hero, Pawan Munjal, es uno de los hombres más ricos de su país Un nuevo jugador de dos ruedas llega a la Argentina este año. Se trata de la empresa Hero, el fabricante de motos de origen indio y el más grande del mundo en volumen de ventas que desembarcará en el país con cuatro modelos para salir a ganarle mercado -con tiempo- a las marcas chinas. "Las condiciones económicas hoy están dadas para apostar por la Argentina, nuestro mercado número 35 fuera de la India", aseguró Pawan Munjal, CEO de Hero, en una rueda de prensa de la que participó Infobae. Este empresario multimillonario es uno de los hombres más ricos de su país y su fortuna es de USD 3.600 millones, según la lista que publica todos los años la revista Forbes. A continuación, los cuatro modelos que empezarán a vender en el país, de menor a mayor cilindrada: 1. Dash: es un scooter de 110 cc que llegó el año pasado a Colombia y en los próximos dos meses prometen que se podrán comprar en el país, aunque aún no estimaron el precio al mercado. La tapa del tanque se ubica en la parte posterior de la moto con apertura remota, tiene tablero digital, sistema de frenos integrado y llantas sellomatic. 2. Ignitor: esta moto de 125 cc. es el segundo modelo con el que la empresa apuesta a competir con las marcas chinas. "Tendremos precios un poco por encima de estas marcas, pero garantizamos más durabilidad en nuestras motos", buscó diferenciarse la empresa. 3. Hunk: esta moto con una cilindrada de 150 ya se ubica en la categoría premium de la marca, por lo cual tendrá valores más elevados que los dos modelos anteriores. Posee tablero digital, a una potencia máxima de 14.2 hp y puede llegar de 0 a 60 kilómetros en cinco segundos. 4. Hunk Sport: esta moto de 150 cc. es el último modelo con el que la empresa india llegará al país este año. "Planeamos traer otros modelos, pero estos cuatro serán nuestra forma de desembarcar en el país", agregaron desde la compañía. Hero proyecta una inversión de USD 10 millones en cinco años que se destinará mayormente a marketing para posicionar a la empresa. Proyecta ensamblar este año 5.000 unidades de la mano de una asociación con la empresa Marwen, que tiene su planta en Villa Rosa, provincia de Buenos Aires, y ya está asociada con cuatro concesionarios en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Las partes se importarán desde la India y se ensamblarán en el país, aunque no descartan en un futuro incorporar partes de fabricación nacional. "Estamos en pleno proceso de homologación, y nos llevamos la promesa de Macri de que habría celeridad para empezar a importar", amplió el ejecutivo. Las ventas de motos en el país llegaron a las 482.760 unidades en 2016, un crecimiento de tan solo el 0,5% contra el año anterior. Munjal se había reunido a mediados de 2014 con la entonces secretaria de Industria, Débora Giorgi, para traer la marca al país. Ante la consulta de Infobae sobre los resultados de aquella reunión, el CEO de la empresa aseguró que en ese momento "buscábamos comprar una marca o asociarnos con otra empresa, pero las negociaciones no prosperaron". La marca, que en la región ya tiene presencia en países como Perú y Colombia, todavía no desembarcó en Brasil. "Las condiciones para invertir allí todavía no están dadas. En la Argentina, estamos emocionados con las reformas de este gobierno y por el futuro de la economía", concluyó. Fuente: Infobae

