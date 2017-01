Crimen de Brian Aguinaco: sobreseyeron a Cruz González

Brian Joel Cruz González, el joven de 15 años que se fue a Perú y estaba acusado por el crimen de Brian Aguinaco, fue sobreseído esta mañana por el juez de menores del caso, Enrique Velázquez. Sin embargo, su posible participación en la muerte del adolescente en Flores podrá seguir siendo investigada. Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que Cruz González fue sobreseído únicamente en base a su edad -en una estricta aplicación del Código Penal que lo considera inimputable- y que no se le dictó una falta de mérito a pesar de que tres testigos del crimen no pudieron señalarlo en su rueda de reconocimiento del martes 3 de enero. El fallo firmado por el titular del Juzgado de Menores Nº7 asegura que el "buen nombre y honor" de Cruz González no queda afectado por la causa. De todas formas, su rol en la trama queda por ser establecido, unque no recibirá ninguna sanción si es que participó del brutal asesinato. Queda, por ejemplo, el chequeo de su coartada, presentada por su defensor, el abogado Jonatan Vicente. Cruz González aseguró que al momento del crimen estaba comprando zapatillas en un local deportivo de Flores: las cámaras del lugar, junto con otras en la zona, ya fueron requeridas por la Justicia para ser peritadas. Luis Armando Gómez, alias "Yun", de 26 años de edad y el segundo detenido del caso, ya había sido imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar un delito previo. Velázquez dictó también su procesamiento con prisión preventiva y le trabó un embargo por 150 mil pesos. El joven ya cuenta con una condena previa por robo y otras dos detenciones por el mismo delito. La defensa pública de Gómez, que le aconsejó no declarar en su indagatoria a pesar de que el joven quería hacerlo, pidió un traslado del penal de Marcos Paz ya que Gómez habría sufrido una golpiza a manos de otro preso. Tras sobreseer a uno y procesar a otro, Velázquez se declaró incompetente, ya que no quedan menores de edad en el expediente. Así, la investigación de la causa regresará este lunes al fiscal original del caso, Ignacio Mahiques, que le había enviado varias sugerencias de medidas a su sucesor en el fuero de Menores, el doctor Pablo Aragón. Las decisiones de Velázquez generaron múltiples polémicas: Infobae supo que se propuso enviar a Cruz González a un instituto de menores en vez de a Perú con sus abuelos. Sin embargo, el magistrado negó esta alternativa. Fuente: Infobae