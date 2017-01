Proponen regular la venta de dÃ³lares para evitar la fuga de capitales

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 13 Enero 2017 10:47 Visto: 27 Twitter Economia Proponen regular la venta de dólares para evitar la fuga de capitales El economista Juan Alberto Enrique indicó que la iniciativa evitaría que las multinacionales compren la moneda y se la lleven afuera a través de cuentas off shore. El economista Juan Alberto Enrique consideró "preocupante" la emisión de deuda que lleva a cabo el país "porque algún día hay que pagarla y es en dólares", y se mostró partidario por regular la cuenta capital para evitar que las multinacionales compren los dólares y se los lleven afuera a través de cuentas off shore, comúnmente conocido como fuga de capitales. "Lo preocupante de la emisión de deuda es que algún día hay que pagarla y es en dólares; en el Presupuesto 2017 vamos de pagar de deuda $200.000 millones y si nos seguimos endeudando vamos a pagar en el 2018 cerca de $400.000 millones; esa cantidad es lo que recauda todo el impuesto a las ganancias", advirtió. En diálogo con radio Delta, dijo que "la deuda es un tema que viene desde hace rato" y explicó que es propia "de los países emergentes que no tienen dólares y les sirven para consumir productos importados". Según Enrique, "en 2016 tomamos u$s 50 mil millones y teníamos u$s30 mil millones de reserva en el 2015; debería haber u$s 80 mil millones, pero el año pasado se liberó la cuenta capital, se levantó el cepo". Fuente: Télam

