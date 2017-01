Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 13 Enero 2017 09:21 Visto: 459 Twitter Alivio Catamarca, entre las cinco provincias con mayor transparencia fiscal La categor√≠a fue determinada en base a un √≠ndice que eval√ļa la publicidad que se da a la utilizaci√≥n de los recursos financieros fiscales. Un estudio realizado por el Centro de Implementaci√≥n de Pol√≠ticas P√ļblicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), revela que Catamarca se ubica en el quinto lugar entre el resto de los 22 estados argentinos, m√°s la ciudad aut√≥noma de Buenos Aires m√°s transparente del pa√≠s en 2016, con un puntaje de 8,6 sobre 10 puntos posibles. Es en base al √ćndice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), con el que se eval√ļa la publicidad que dan los gobiernos a la utilizaci√≥n del dinero p√ļblico. En promedio, el pa√≠s est√° en 6,55 puntos. La provincia de C√≥rdoba, est√° al tope de la transparencia fiscal con 9,7 puntos, aunque no alcanz√≥ el porcentaje perfecto porque no se public√≥ el presupuesto plurianual. En segundo lugar aparece Entre R√≠os, 9,5 puntos; mientras que Santa Fe y la Ciudad Aut√≥noma de Buenos Aires comparten el tercer lugar con 9,3 puntos. Catamarca completa los mejores cinco con sus 8,6. En contrapartida, La Pampa fue la menos transparente, con 2,1 puntos. De cerca, le siguieron Jujuy (2,9) y Santa Cruz (3,0). Desde que se comenz√≥ a estudiar este √≠ndice, la provincia que m√°s mejor√≥ fue Chaco, mientras que San Luis, Santa Cruz y Jujuy fueron las que m√°s empeoraron. Catamarca, en tanto, mejor√≥ en apenas 0,4 puntos (casi un 5%), aunque empeor√≥ su mejor registro hist√≥rico, que fue de 8,9 en 2014. El informe analiza doce puntos que considera que deben estar disponibles en los sitios oficiales de las provincias. Por ejemplo, si est√°n publicadas las leyes de presupuesto, presupuestos plurianuales, informes de ejecuci√≥n del gasto, datos de la deuda p√ļblica, normativa fiscal, recaudaci√≥n, fondos transferidos desde el Gobierno Nacional, transferencias a municipios, entre otros puntos. Tambi√©n el informe, proporcionado por el CIPPEC, destaca adem√°s, que en los √ļltimos tres a√Īos las leyes de presupuesto fueron publicadas por todas las provincias, salvo San Luis; y que todas las provincias publican datos referidos a la recaudaci√≥n tributaria e incluso desagregados por impuesto, salvo La Pampa, que no publica nada. Por √ļltimo, recuerda que la transparencia presupuestaria est√° normada por ley nacional desde 2004, y que son 15 las provincias que tienen alg√ļn tipo de ley o decreto que regula el acceso a la informaci√≥n p√ļblica. El ranking Provincia Puntos 2010 - Puntos 2016 C√≥rdoba 8,49,7

Entre Ríos 7,19,5

Ciudad de Buenos Aires 7,39,3

Santa Fe 6,69,3

Catamarca 8,28,6

Neuquén 8,08,5

Buenos Aires 6,98,5

Río Negro 8,58,4

Mendoza 9,08,1

Salta 8,07,9

San Juan 7,67,9

Tucum√°n 6,27,0

Chaco 2,87,0

Formosa 8,56,8

Santiago del Estero 6,05,5

Tierra del Fuego 3,85,4

Corrientes 4,25,3

La Rioja 3,45,3

Chubut 6,24,8

Misiones 4,73,8

San Luis 7,13,1

Santa Cruz 5,63,0

Jujuy 4,52,9

La Pampa 2,32,1

País 6,55

A√Īo XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period√≠stica: Sarmiento 581 - 2¬ļ Piso "A"| Tel.: 0383-4425626