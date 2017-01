Francisco: "Un mundo mejor se construye gracias a los jÃ³venes"

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 13 Enero 2017 09:08 Visto: 27 Twitter Vaticano Francisco: "Un mundo mejor se construye gracias a los jóvenes" El Pontífice convocó hoy a los jóvenes de todo el mundo a construir "un mundo mejor" en un contexto en el que muchos "se ven obligados a huir de la tierra natal", al tiempo que los animó a no "ceder ante la globalización de la indiferencia" y "hacer sentir su grito". "Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos", aseguró el Pontífice en una "Carta a los jóvenes" divulgada en el marco del comienzo del trabajo para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos de 2018, que tendrá como eje a la juventud. "No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las críticas", los animó en el escrito dado a conocer junto con el "Documento Preparatorio" para el encuentro de octubre del año próximo, que tendrá de lema "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". "Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores", pidió, abriendo su participación para el Sínodo a través de una serie de cuestionarios que luego serán tenidos en cuenta por los "Padres Sinodales". El "Documento Preparatorio" inicia así formalmente los trabajos previos al Sínodo y la "fase de consulta de todo el Pueblo de Dios", convocando a "los Consejos de los Jerarcas de las Iglesias Orientales Católicas, a las Conferencias Episcopales, a los Dicasterios de la Curia Romana y a la Unión de Superiores Generales" a expresarse sobre el tema de la juventud. Además, está prevista una consulta de todos los jóvenes a través de un sitio web, con un cuestionario "sobre sus expectativas y su vida", destinada a personas de entre 16 y 29 años. Las respuestas a los dos cuestionarios constituirán la base para la redacción del Documento de trabajo o Instrumentum laboris, que será el punto de referencia para la discusión de los Padres sinodales: cardenales, obispos y sacerdotes de los cinco continentes más laicos, incluso jóvenes, que harán de "auditores". "¿En qué modo sus comunidades se hacen cargo de los jóvenes que experimentan situaciones de violencia extrema como guerrilla, bandas, cárceles, tóxicodependencia, matrimonios forzados, y los acompañan a través de su vida?", es una de las preguntas dirigidas especialmente a los jóvenes de América Latina. "Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del Faraón", denunció Francisco en la Carta. En ese marco, el Pontífice recordó su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de julio pasado en Polonia. "En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces: 'Las cosas, ¿se pueden cambiar?'. Y ustedes exclamaron juntos a gran voz '¡sí'". "Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo!", apuntó. En el "documento preparatorio" divulgado hoy, se critican los "fenómenos de la desocupación, del aumento de la flexibilidad y de la explotación sobre todo infantil, o en el conjunto de causas políticas, económicas, sociales e incluso ambientales que explican el aumento exponencial del número de refugiados y migrantes". "En muchas partes del mundo los jóvenes experimentan condiciones de particular dureza, en las que se hace difícil abrir el espacio para auténticas opciones de vida, en ausencia de márgenes, aunque sean mínimos, de ejercicio de la libertad", enmarca el "Documento preparatorio". "Son demasiados en el mundo los que pasan directamente de la infancia a la edad adulta y a una carga de responsabilidad que no han podido elegir. A menudo, las niñas, las chicas y las mujeres jóvenes deben hacer frente a dificultades aún mayores en comparación con sus coetáneos", finaliza. En 2015, el Sínodo sobre la familia reunió durante tres semanas a más de 100 padres sinodales y en base a las conclusiones de su trabajo Francisco publicó en 2016 la exhortación apostólica "Amoris laetitia" (La alegría del amor").

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626