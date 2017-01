Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 12 Enero 2017 19:56 Visto: 10 Twitter Mundo Barack Obama terminará la política de otorgar residencia a cubanos que entran a EEUU sin visa Fuentes de la Casa Blanca informaron que se eliminará el recurso de “pie mojado, pie seco” que ampara a los balseros que tocan suelo estadounidense El gobierno de Barack Obama va a poner fin a la política de "pie mojado, pie seco", que otorga estatus de residencia legal a los cubanos que llegan a Estados Unidos sin visas, según informó un alto funcionario del gobierno, que dijo que el cambio de política entrará en vigor de inmediato. El funcionario dijo que Estados Unidos y Cuba se han pasado varios meses negociando el cambio, incluyendo un acuerdo con Cuba para que permita el regreso de quienes sean rechazados por Estados Unidos. La medida se produce una semana antes que el presidente Obama deje su cargo y es casi seguramente el último cambio que hará en su vasta reforma a las relaciones con Cuba. La fuente de la agencia de noticias AP pidió preservar el anonimato porque el cambio no ha sido anunciado oficialmente. La agencia EFE también conversó con una fuente del gobierno de Obama que le aseguró que se hará oficial este jueves. El fin de esta política era un reclamo que mantenía desde hace mucho tiempo el Ggbierno de Cuba para avanzar en la política de normalización de las relaciones bilaterales que los viejos enemigos comenzaron en diciembre de 2014. La política es una enmienda a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que otorga autoridad al Secretario de Justicia de EEUU para permitir que los cubanos que han entrado en el país, tanto legal como ilegalmente, obtengan la residencia permanente un año después de su llegada. Aunque solo el Congreso puede acabar con esa ley, se trata de una legislación que da mucha flexibilidad al secretario de Justicia para aplicarla, por lo que no está claro aún cómo pretende manejar la situación el gobierno de Obama. Y el cambio se produce solo una semana antes de que Obama ceda el poder el próximo 20 de enero al presidente electo, Donald Trump, quien ha amenazado con poner fin al restablecimiento diplomático iniciado por Obama a no ser que el Gobierno cubano firme con él "un acuerdo mejor". Obama y el presidente cubano, Raúl Castro, anunciaron el 17 de diciembre de 2014 un histórico deshielo para poner fin a medio siglo de enemistad y hostilidades. Ese restablecimiento de relaciones se materializó con la reapertura el 20 de julio de 2015 de embajadas en Washington y La Habana y con la visita a la isla en marzo pasado de Obama, que se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Cuba en 88 años. Con información de AP y EFE Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626