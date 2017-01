Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 12 Enero 2017 18:56 Visto: 38 Twitter Nacionales Patricia Bullrich, sobre la reforma penal juvenil: "El Congreso tendrá la palabra final" La ministra de Seguridad y su par de Justicia, Germán Garavano, anunciaron que habrá “una mesa amplia” para debatir el proyecto Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, brindaron una conferencia de prensa en al que aseguraron que "el Congreso tendrá la palabra final" sobre la reforma penal juvenil. Al respecto, Bullrich indicó será convocada una "mesa amplia" compuesta por diversos sectores políticos y sociales involucrados en la cuestión para consensuar un proyecto. Por su parte, Garavano adelantó que "a discusión sobre la edad va a ser el último punto a discutir". "Vamos a escuchar a los distintos expertos y tratar de generar un consenso. No tenemos una posición cerrada, sino que estamos abiertos a lo que vaya surgiendo de este diálogo", agregó. El ministro de Justicia y Derechos Humanos además destacó que "el punto central es el abordaje temprano, la característica preventiva". "Aunque bajemos la edad a 14, cuando cometa un homicidio un chico de 13 vamos a estar de nuevo en la misma situación", afirmó, y adelantó que en el debate, "uno de los puntos tiene que ver con cuál es el abordaje a los jóvenes inimputables, sin perjuicio de cuál sea la edad que se fije en la ley". Garavano consideró que "ese es el desafío central que tenemos, más allá de cuál sea la edad, que obviamente se va a dar. En definitiva será el Congreso de la Nación el que termine fijando cuál será el régimen en cuanto a la edad". Por la mañana, el ministro Garavano había dicho que el debate por la reforma penal juvenil es "una deuda con la democracia". Este jueves, el Ministro de Justicia mantuvo un encuentro con Mauricio Macri, pero antes de la reunión ratificó que "lo que es importante es generar bases para saldar esta deuda que tenemos con la democracia". "La ley actual es un espanto, es una ley de Videla, de la dictadura. Es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activa por parte del Estado", aseguró. Fuente: Infobae

