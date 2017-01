Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 12 Enero 2017 18:56 Visto: 42 Twitter Nacionales Los antecedentes penales de "El Chipi", el líder de los manteros de Once Tuvo una causa por drogas y estuvo detenido Su verdadero nombre es Rodrigo Lucas Julián Valdez y tiene 36 años. Pero saltó a la popularidad como "El Chipi". En apenas 24 horas, se convirtió en una suerte de líder de los manteros de Once. Y lideró las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad. El foco de los medios le jugó una mala pasada. Según pudo saber Infobae en fuentes policiales, "El Chipi" tiene antecedentes penales por drogas. En 2004, fue sobreseído por tenencia y tráfico de drogas. Y en noviembre del año siguiente fue detenido en la localidad de Haedo, aunque luego fue liberado por la Cámara Federal de San Martín. Un informe periodístico del canal América 24 sobre la venta ilegal en Once ya había revelado el pasado oscuro del mantero. En ese video se lo puede ver amenazando a los periodistas con un cuchillo. "Custodiaba el área de la recova. Nos topamos con él mientras hacíamos una investigación sobre objetos que tenían que ver con la delincuencia y se vendían ahí", dijo el periodista Leonardo Godoy, a cargo de aquel informe. Ahora se busca determinar si detrás de "El Chipi" hay otras personas que manejaban la venta de droga en la zona de Once, donde funcionaba una mafia enquistada. El líder de los manteros no es el único con antecedentes penales. Fuentes oficiales que supervisan el censo dijeron que el porcentaje detectado es muy alto. En la primera jornada, cuando se censaron 280 personas, casi el 10% tenía algún antecedente penal. Aunque la crisis de Once ya estaría superada, en el Gobierno de la Ciudad están atentos a las consecuencias inmediatas del operativo. Saben que los manteros se pueden distribuir en otras zonas de la Ciudad. Por eso ya se desplegaron refuerzos policiales en la avenida Avellaneda y en San Telmo, entre otros puntos. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626