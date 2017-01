Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 12 Enero 2017 09:20 Visto: 18 Twitter Nacionales Luego de dos días, la policía liberó el piquete de manteros El levantamiento del corte que impedía el paso vehicular se produjo minutos antes de las 6 y fue sin ningún tipo de incidentes. En la zona quedaba un reducido grupo que había rechazado el acuerdo al que llegó gran parte de los vendedores desalojados el lunes. La avenida Pueyrredón fue liberada este miércoles al tránsito por la policía luego de que un reducido grupo de manteros mantuviera el corte por segundo día pese al principio de acuerdo al que llegaron el martes gran parte de los vendedores desalojados el lunes en esa zona del barrio porteño de Once. El levantamiento total del piquete que impedía el paso vehicular a la altura de Bartolomé Mitre se produjo minutos antes de las 6 y fue sin ningún tipo de incidentes, a diferencia de lo ocurrido el martes al mediodía, cuando los efectivos chocaron con los manteros. No obstante, en la zona se mantiene desplegado un importante operativo de seguridad con decenas de efectivos de las policías Federal y de la Ciudad para evitar que los vendedores que no aceptaron la propuesta de las autoridades porteñas vuelvan a cortar la avenida Pueyrredón. El miércoles, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofreció a los manteros trasladar su actividad a dos galpones en inmediaciones de Plaza Miserere y darles un curso de emprendedorismo de 60 días por el que percibirían un subsidio mensual de 11.700 pesos. Fuente: Télam

