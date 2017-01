Intendente desaparecido: "Descarto que la lancha haya ido a alta velocidad"

"No necesariamente vas a alta velocidad. Se trata de embarcaciones menores. La persona que manejaba es muy responsable. No se sabe lo que pas贸. Se pueden hacer hip贸tesis pero no hay mucha m谩s informaci贸n. Descarto que hayan ido a alta velocidad", dijo Sarub铆 en declaraciones a C5N respecto a la desaparici贸n de Baldezari, intendente de Villa del Rosario. Seg煤n trascendi贸, el funcionario estaba en una excursi贸n de pesca y la embarcaci贸n en la que viajaba se estrell贸 contra una de las boyas de se帽alizaci贸n del r铆o Paran谩, al norte de La Paz, en Entre R铆os. Por el violento impacto hay otras dos personas desaparecidas. Tras el episodio, personal de Prefectura Naval inici贸 una intensa b煤squeda de los tripulantes de la embarcaci贸n y hallaron con vida a una persona, aunque hasta el momento contin煤an con los trabajos para ubicar a Baldezari y los otros dos pasajeros. El propio gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, dispuso la colaboraci贸n de la Polic铆a provincial en el rescate. Seg煤n las primeras informaciones, el gu铆a de pesca habr铆a tenido una descompensaci贸n y por eso perdi贸 el control de nav铆o, lo que provoc贸 el accidente. Fuente: MinutoUno