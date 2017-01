Buenos Aires ofreciÃ³ otro espacio para los manteros y levantarÃ¡n el corte

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 11 Enero 2017 20:36 Visto: 32 Twitter Nacionales Buenos Aires ofreció otro espacio para los manteros y levantarán el corte "Nos hicieron una propuesta superadora y llegamos a un principio de acuerdo", confirmó el "Chipi", que oficia de vocero de los manifestantes. El gobierno porteño propuso dos lugares: la esquina de Perón y Ecuador, y las inmediaciones de la Plaza Misserere. Tras la asamblea, liberarán la avenida Pueyrredón, cortada desde hace dos días. Los manteros y el gobierno porteño llegaron esta noche a "un principio de acuerdo", por lo que los vendedores ambulantes adelantaron que levantarán el corte que mantienen en Pueyrredón y Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de Once. Minutos después de las 20, el delegado de los manteros, Rodrigo Lucas Valdéz, "Chipi", salió de la reunión en la Subsecretaría de Trabajo y dijo a la prensa que "estamos en un principio de acuerdo, hay buena voluntad de las dos partes pero tenemos que llevar (a la asamblea) la propuesta superadora que nos hizo el gobierno" para su consideración. El gobierno porteño les ofreció a los manteros desalojados del barrio de Once dos galpones en inmediaciones de plaza Miserere para que desarrollen su actividad y un curso de emprendedorismo de 60 días por el que percibirían un subsidio mensual de 11.700 pesos.



Luego de la reunión los funcionarios porteños dijeron que uno de los galpones estaría ubicado en Perón y Ecuador, mientras que el segundo estaría un poco más cerca de la terminal ferroviaria de Once. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626