Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 11 Enero 2017 20:36 Visto: 25 Twitter Nacionales Declararon nula la inimputabilidad del autor del doble crimen de La Boca Los jueces dieron marcha atrás con la medida. El detenido se declaró culpable en una carta La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la sentencia del Juzgado Criminal de Instrucción N°38, por el cual se había declarado inimputable a Mariano Alejandro Bonetto y ordenado su internación durante 25 años en un pabellón especial del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Bonetto, de 27 años, está acusado del asesinato de Nuria Belén Couto y Natalia Grebenshchikova, cometido el 11 de octubre pasado en la Plaza Irala del barrio porteño de La Boca. Los jueces Carlos Alberto González y Juan Esteban Cicciaro consideraron que "resultan atendibles" las críticas formuladas por la querella y el Ministerio Público: "Es que de la propia experticia surge expresamente que para su elaboración se tuvieron en cuenta los antecedentes familiares y personales referidos por el propio encausado y su grupo familiar 'no acreditándose la veracidad'" de los mismos. Los camaristas subrayaron también y en ese mismo sentido que al momento de expedirse "los facultativos contaron con antecedentes médicos" del acusado "previos al momento del suceso, tal como lo indicó el fiscal general (Mauricio Viera) en la audiencia oral". Por último, la Sala de Feria dispuso que "es preciso escuchar en sede judicial tanto a los preventores como a los médicos que asistieron inicialmente" a Bonetto. El acusado se declaró culpable a través de una carta Además los jueces incorporaron a la resolución un elemento que no había sido analizado por la fiscal de la Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca, Susana Calleja, ni por la querella e incluso por la propia defensa del acusado: una carta manuscrita firmada por Bonetto el 4 de enero en la que pide ser reevaluado y "ser alojado en un pabellón común". En el texto dirigido a la jueza Wilma López, Bonetto afirma ser víctima de su "propia mentira", que "bajo los efectos del miedo a ser puesto en juicio y condenado" mintió para ser declarado inimputable y que "en nombre de la justicia de una causa de la que a la luz de los hechos y del tiempo transcurrido" se siente "absolutamente culpable". "No fui inducido por ningún demonio a ejecutar mi plan de asesinar, lo hice porque era mi voluntad más profunda en ese momento, nada puede hacerse sin el consentimiento de uno mismo", indicó el acusado. En la misiva dirigida a la magistrada, Bonetto le ruega a la juez "que atienda" su reclamo y reconoce que "todo esto suena un poco raro porque va 'en contra de los intereses normales pero es la verdad que sale" de su "corazón". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626